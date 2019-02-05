Vodafone Украина запускает антибуллинговую программу, которая начнется с всеукраинской акции #STOP_SEXтинг

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Компания Vodafone Украина объявила о старте программы, направленной на противодействие буллингу. Особое внимание программа уделяет предотвращению причин и опасных последствий распространения этого социального явления в интернет-среде.

Первым шагом станет Всеукраинская акция #STOP_SEXтинг, которую Vodafone проведет совместно с Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка. Акция приурочена ко Дню безопасного интернета, который отмечается в этом году 5 февраля в 140 странах мира, в том числе и в Украине.

«Приглашаем присоединится к акции учителей и провести урок для учеников 7-11 классов, а родителей – поговорить с детьми о рисках передачи своих интимных фотографий, – призывает Ольга Дейнега, директор по корпоративному управлению и контролю Vodafone Украина, – В этом возрасте наши дети уже достаточно взрослые, чтобы пользоваться интернет-ресурсами, но еще не достаточно предусмотрительны или вооружены информацией о возможных последствиях собственных действий в интернете. Они стесняются поговорить со взрослыми на темы, связанные с сексуальным взрослением и не решаются признаться, когда сталкиваются с кибер буллингом, возникшим в результате собственного неосторожного поведения в интернете».

Сегодня, 5 февраля 2019 года, Ольга Дейнега провела урок на тему «Интимные селфи в интернете – шутка или опасный риск?» в одной из киевских школ, 25 января такой тематический урок провел Николай Кулеба, Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка.

Ежегодно в Украине растет количество детей, получающих доступ к сети интернет. Вместе с тем растет число преступлений сексуального характера в отношении детей в онлайн-пространстве – онлайн-груминг и вымогательство. Налаживая доверительные отношения с ребенком и используя фейковые аккаунты в социальных сетях, преступники требуют у ребенка интимные фотографии и шантажируют его, угрожая разослать фото знакомым, требуют более интимные материалы, деньги или частные интимные встречи.

Отдельная проблема – это секстинг, направление подростками своих интимных фото друг другу, что может привести к нежелательному распространение таких материалов и кибер-буллингу ребенка.

Напомним, что вчера украинская образовательная платформа Prometheus запустила запись на онлайн-курс по противодействию и предупреждению буллинга.

Источник: Vodafone