В Україні подорожчає розмитнення автомобілів із США через підвищення митницею ставки витрат на транспортування з $400 до $700-1300





Асоціація українських автомобілевиробників «Укравтопром» відзначила, що 1 квітня 2021 року Державна митна служба відправила всім своїм підрозділам листа «Про витрати на транспортування», в якому регулюється нове визначення митної вартості будь-яких транспортних засобів, що ввозяться в Україну з США.

Тепер, визначаючи митну вартість автомобіля і нараховуючи на нього податки при розмитненні, на митниці будуть враховувати не тільки вартість автомобіля, але і витрати на транспортування авто в Україну. Якщо раніше ці витрати вважали уніфіковано, $400 за авто, зараз підхід стане іншим. Залежно від віддаленості порту США, вартість доставляння варіюється від $700 до $1300.

Тепер, кажуть експерти, середня вартість транспортування авто в Україну може зрости з $400 до $1000. Оскільки на цю вартість нараховується 20% ПДВ, він виросте з $80 зараз до $200. Таким чином, вартість розмитнення зросте в середньому на $120 за умови, що порт, з якого доставляється автомобіль, розташований не надто далеко.

Зазначимо, що раніше Нацрада реформ обіцяла, що нова модель розмитнення автомобілів дозволить зменшити її вартість на 30% протягом наступних п’яти років.

Джерело: Укравтопром