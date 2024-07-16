В Украине отменили переход на летнее время — когда в последний раз переводим стрелки часов?

Верховная Рада проголосовала за законопроект об отмене перехода с летнего на зимнее время и наоборот.

Законопроект в целом поддержали 261 нардеп.

В то же время украинцам придется в последний раз перевести стрелку часов этой осенью в последнее воскресенье октября (27 числа) на час назад. Таким образом мы останемся в дальнейшем на зимнем времени и в конце концов оставим в покое часы.

Отметим, что тему отмены часового перехода в Украине поднимают не впервые, а в качестве аргументации приводили влияние на здоровье людей и не доказанную экономическую эффективность. В то же время 19 марта Рада провалила голосование, нынешняя попытка в конце концов оказалась успешной.

На самом деле стрелки часов мы переводим еще со времен Советского Союза и в целом уже около 40 лет. Стандартно в выходные, чтобы организм человека получил время для адаптации (немало исследований указывали на то, что перевод часов вызывает у людей недосыпание, и как следствие рост количества депрессий и сердечно-сосудистых заболеваний).

Около 60 стран до сих пор переводят часы дважды в год, большинство из них — в Европе (предполагалось, что страны ЕС в последний раз переведут время в 2021 году, однако эту реформу пока не приняли). Согласно исследованию 2018 года почти 85% опрошенных европейцев выступали против перевода времени.