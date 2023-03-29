В Украине стартовали продажи ASUS ROG Strix SCAR 16 — 16-дюймовый игровой ноутбук с дисплеем Mini LED стоит 147 999 грн

Украинский офис ASUS сообщил о старте официальных продаж 16-дюймового игрового ноутбука ROG Strix SCAR 16 (2023), который выделяется прежде всего высококачественным HDR-дисплеем с подсветкой Mini LED, топовыми характеристиками и рядом других особенностей, присущих геймерской серии ROG.

ASUS ROG Strix SCAR 16 дебютировал на январской CES 2023 вместе с 18-дюймовым ASUS ROG Strix SCAR 18, доставшимся Украине первым еще месяц назад. Новинка является более доступной альтернативой «ультимативной» модели ROG Strix SCAR 18, цена которой достигает 180 000 грн.

Одной из главных «изюминок» ноутбука ASUS ROG Strix SCAR 16, как уже отмечалось выше, является 16-дюймовый IPS-дисплей Nebula HDR с подсветкой Mini LED, разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 240 Гц0 временем отклика 3 мс. Производитель также отмечает покрытие 100% цветового пространства DCI-P3, цветовую калибровку Pantone и поддержку технологий Dolby Vision HDR и NVIDIA G-SYNC. Экран с соотношением сторон 16:10 отлично подойдет для игры в арена-шутеры и другие игры с высокой динамикой.

Ноутбук оснащен топовым процессором Intel Core i9-13980HX с 24 ядрами (32 потока) и частотой Turbo Boost до 5,6 ГГц, а за обработку графики отвечает субфлагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 со 150-ваттным уровнем TGP). Поддерживается до 64 Гбайт оперативной памяти DDR5-4800, а подсистема хранения данных представлена ​​двумя 2-ТВ NVMe-накопителями с интерфейсом PCI Express 4.0.

Оснащение ноутбука также включает в себя беспроводной модуль Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.2, клавиатуру с RGB-подсветкой отдельных клавиш, совместимо с технологией Aura Sync (индивидуальный цвет подсветки для каждой клавиши), аудиосистему с четырьмя динамиками и поддержкой Dolby Atmos, порт 2,5G, порт Thunderbolt 4 и аккумулятор на 90 Вт·ч, поддерживающий зарядку через порт Type-C с мощностью до 100 Вт. Ноутбук поставляется с установленной штатно операционной системой Windows 11 Pro. Его размеры составляют 354 x 264 x 22,6~30,4 мм при массе 2,5 кг.

Для Украины рекомендованная цена ROG Strix SCAR 16 (G634) с ОЗУ 32 ГБ и SSD 1 ГБ — 147 999 грн.