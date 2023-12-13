В Украине стартовали продажи беспроводных наушников Sony WH-CH720N и WH-CH520 по цене от 2 тыс. грн.

Sony сообщила о начале продаж в Украине новых моделей беспроводных наушников: полноразмерных WH-CH720N с шумопоглощением, накладных WH-CH520, а также флагманских WH-1000XM5 в новом синем цвете.

Новинки WH-CH720N и WH-CH520 оснащены технологией цифрового улучшения звука DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), а также функцией многоточечного соединения для подключения к нескольким Bluetooth-устройствам. Обе модели имеют кнопочное и голосовое управление.

Sony WH-CH720N

Новая модель беспроводных наушников Sony WH-CH720N оснащена таким же встроенным процессором V1, что и флагманская модель WH-1000XM5. Он обеспечивает работу системы шумопоглощения и «аутентичное прослушивание». Устройство имеет по два микрофона с каждой стороны, которые улавливают окружающий звук и помогают блокировать внешний шум. Для качественной передачи колоса используются микрофоны прямого действия и дополнительный микрофон для звонков. Наушники имеют эргономичную конструкцию и весят 192 г. Аккумулятор обеспечивает до 35 часов автономной работы с включенным шумопоглощением.

Sony WH-CH520

Беспроводные накладные наушники WH-CH520 обеспечивают до 50 часов автономной работы от аккумулятора. Модель WH-CH520 получила обновленный дизайн и имеет мягкое оголовье, гладкие амбушюры и матовую гладкую поверхность. WH-CH520 поддерживает функцию громкой связи и функцию заглушения внешних шумов во время разговоров с помощью встроенных микрофонов.

Беспроводные полноразмерные наушники Sony WH-CH720N с шумопоглощением доступны по цене 4699 грн. Беспроводные накладные наушники WH-CH520 имеют ценник 1999 грн. Беспроводные полноразмерные наушники WH-1000XM5 с шумопоглощением в темно-синем цвете доступны по цене 16999 грн.