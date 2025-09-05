В Украине стартовали продажи "сверхтонкого" Samsung Galaxy S25 Edge — от 54,999 грн

Почти через четыре месяца после официального анонса Samsung Galaxy S25 Edge наконец-то добрался и до украинских магазинов.

Корпус и дисплей

Смартфон получил «сверхтонкий», но прочный титановый корпус толщиной 5,8 мм и защиту от пыли и воды стандарта IP68. Экран Dynamic AMOLED 2X имеет диагональ 6,7 дюйма, разрешение QHD+ (1440 x 3120), максимальную частоту обновления 120 Гц, и пиковую яркость 2600 нит.

Дисплей использует стекло Corning Gorilla Glass Ceramic 2 — новый стеклокерамический материал, обеспечивающий технологическую прочность, яркость и износостойкость, хотя и не защищает от бликов, как Gorilla Glass Armor 2 на S25 Ultra.

Вес смартфона — 163 г.

Процессор и камеры

Galaxy S25 Edge работает на Snapdragon 8 Elite, предлагает 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ/512 ГБ хранилища.

Основная камера смартфона оснащена сенсором на 200 МП и объективом с диафрагмой f/1.7, оптической стабилизацией изображения и имеет двукратный оптический зум; второй объектив — сверхширокоугольный, 12 МП, f/2.2, автофокус. Фронтальная камера — 12 МП f/2.2.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Аккумулятор и другие характеристики

Емкость аккумулятора, учитывая формфактор, у Galaxy S25 Edge несколько скромнее батарей современных смартфонов Android — 3900 мА. Оригинальный адаптер питания на 25 Вт продается отдельно и способен пополнить 55% запаса энергии за 30 минут; доступна беспроводная зарядка.

Смартфон поддерживает 5G, LTE, Wi-Fi 7 с Wi-Fi Direct и Bluetooth 5.4.

Искусственный интеллект

Очевидно, здесь не обошлось и без искусственного интеллекта: Galaxy S25 Edge предлагает технологию обработки изображений ProVisual Engine с обновлением для обеспечения четкости деталей и передачи естественных цветов; «абсолютно новую» оболочку One UI 7, созданную для ИИ, а также предлагает такие функции как Gemini Live и Audio Eraser.

Цвета и цена

Galaxy S25 Edge доступен в следующих цветах: титановый серебряный, титановый глубокий черный и титановый ледяной голубой. В Украине приобрести смартфон можно уже с сегодняшнего дня по цене от 54,999 грн.

Источник: Samsung