В Windows 11 добавляют команду sudo из Linux

В скором времени в ОС Windows 11 появится встроенная команда sudo, предназначенная для разработчиков. Sudo, сокращение от «superuser do», широко используется в операционных системах на базе Unix, таких как Linux и macOS, для запуска программ с более высокими привилегиями безопасности или от имени другого пользователя. Это полезно, например, для разработчиков, желающих тестировать скрипты.

Microsoft использует sudo в Windows, чтобы позволить разработчикам запускать инструменты с повышенными правами непосредственно из сеанса консоли без повышенных прав.

«Это эргономичное и знакомое решение для пользователей, которые хотят повысить уровень команды без необходимости сначала открывать новую консоль с повышенными правами», — объясняет Хорди Адуми, менеджер по продукту Microsoft.

Microsoft уже приступила к тестированию команды sudo в новой Canary-сборке Windows 11. В потребительской версии ОС это новшество должно появиться до конца этого года. Microsoft разрешит настройку команды sudo в трех режимах: новое окно, с отключенным вводом и встроенный. Режим, наиболее похожий на sudo в Linux, — встроенный, тогда как другие режимы блокируют больше действий.

«В ближайшие месяцы мы будем работать над расширением документации Sudo для Windows и поделимся более подробной информацией о последствиях для безопасности запуска sudo во «встроенной» конфигурации», — говорит Адуми.

Microsoft также выкладывает исходный код этого проекта sudo в открытый доступ на GitHub.

Источник: The Verge