В январе 2020 года украинцы приобрели порядка 600 электромобилей, все три модели Tesla вошли в Топ-5

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Ассоциация «Укравтопром» опубликовала статистику продаж электромобилей в Украине за первый месяц текущего года. В январе украинцы приобрели 587 легковых автомобилей на электрической тяге, что на треть больше, чем годом ранее.

Рост продаж был обеспечен за счет увеличения регистраций автомобилей, бывших в эксплуатации (+37%), в то время как спрос на новые электромобили немного снизился (-5%). В результате доля новых машин на январском рынка легковых электромобилей составила 6% против 8% в 2019 году.

Самой популярной моделью на рынке электромобилей Украины продолжает оставаться Nissan Leaf — за первый месяц годе 216 таких моделей получили украинские номера. Со второго по четвертое места в рейтинге заняли автомобили американской компании Tesla: Model S — 58 шт., Model 3 — 41 шт. и Model X — 34 шт. Замыкает январскую пятерку самых популярных в Украине электромобилей — Chevrolet Bolt, который выбрали 32 украинских автомобилиста.

Напомним, что по данным той же ассоциации «Укравтопром» за полный 2019 год украинцы приобрели 7,5 тыс. электромобилей (более 90% б/у) и почти 500 тыс. обычных автомобилей (более 80% б/у). Интересно, что по итогам прошлого года Tesla Model S заняла второе место, а Tesla Model 3 и X — только 10-е и 11-е места соответственно.

Источник: Укравтопром