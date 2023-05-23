В Японии впервые арестовали блогера за публикацию спойлеров к видеоиграм на YouTube

52-летний Синобу Йосида из Нагои стал первым человеком, арестованным в Японии за незаконную загрузку роликов со спойлерами видеоигр на YouTube.

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Обвинения касаются трех игровых видео, посвященных «Gate: My Darling’s Embrace» – первоначально выпущенной для Xbox 360 в 2011 году, а в 2019 году переизданной для Nintendo Switch, Sony PlayStation 4 и Windows.

Серия «Steins: Gate» – это визуальные новеллы, не требующие от игроков значительного вмешательства, поэтому публикация полного сюжета означает, что люди могут получить игру бесплатно. По сообщениям полиции Японии, видео задержанного мужчины были монетизированны, а значит, таким образом он получал доход.

Йосида признал обвинения и сказал, что «знал о нарушениях, когда загружал видео». CODA, японская организация по содействию распространению контента за рубежом, в ответ на инцидент заявила, что «в принципе» любое использование игровых видео требует разрешения от владельца прав.

Большинство студий в каждом конкретном случае определяют, сколько контента игры могут пользователи размещать на YouTube и других платформах. Nintendo, например, позволяет публиковать видео геймплея без последствий только авторам, которые являются участниками Партнерской программы YouTube.

Источник: The Gamer, Gamesindustry