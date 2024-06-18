Новости Софт 18.06.2024 в 11:09 comment views icon

В YouTube появляется собственная система проверки фактов — пользователи будут добавлять примечания к дезинформации в видео

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Вадим Карпусь

Автор новостей

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Команда YouTube начала новый эксперимент, который призван бороться с распространением фейков и дезинформации на платформе.

В рамках эксперимента YouTube позволит добавлять примечания к общедоступным видео. Кажется, что эта функция очень похожа на Community Notes в X (Twitter). По сути, она позволяет зрителям добавлять контекст к конкретному заявлению в видео, чтобы другие зрители могли лучше знать факты, которые подаются в ролике. Если в видео ведущий допустил ошибку или сознательно распространяет ложную информацию, с помощью заметок можно указать на неверные данные.

Сейчас эта функция тестируется в США для «ограниченного количества соавторов», которые говорят на английском языке. Чтобы дополнить информацию в ролике, соответствующий пользователь должен подать примечание, связанное с претензией на конкретное видео. Это примечание будет передано стороннему эксперту. Затем эти оценщики будут решать, должно ли примечание быть общедоступным.

В YouTube з’являється власна система перевірки фактів – користувачі додаватимуть примітки до дезінформації у відео

Если примечание станет общедоступным, другие зрители могут оценить его одним из трех способов: «полезно», «частично полезно» или «бесполезно». Они также смогут предоставить собственный контекст и источники, объясняющие, почему они присвоили такой рейтинг. В дальнейшем алгоритм будет решать, какие заметки публиковать. Этот алгоритм является адаптивным, поэтому если некоторое время заметку оценивают как «бесполезную», но потом многие люди начинают оценивать ее как «полезную» из-за появления новой информации, алгоритм отреагирует на это должным образом.

Если эксперимент будет признан успешным, широкая общественность должна начать видеть заметки на некоторых видео «в ближайшие недели и месяцы».

Источник: androidauthority

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