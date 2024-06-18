Команда YouTube начала новый эксперимент, который призван бороться с распространением фейков и дезинформации на платформе.

В рамках эксперимента YouTube позволит добавлять примечания к общедоступным видео. Кажется, что эта функция очень похожа на Community Notes в X (Twitter). По сути, она позволяет зрителям добавлять контекст к конкретному заявлению в видео, чтобы другие зрители могли лучше знать факты, которые подаются в ролике. Если в видео ведущий допустил ошибку или сознательно распространяет ложную информацию, с помощью заметок можно указать на неверные данные.

Сейчас эта функция тестируется в США для «ограниченного количества соавторов», которые говорят на английском языке. Чтобы дополнить информацию в ролике, соответствующий пользователь должен подать примечание, связанное с претензией на конкретное видео. Это примечание будет передано стороннему эксперту. Затем эти оценщики будут решать, должно ли примечание быть общедоступным.

Если примечание станет общедоступным, другие зрители могут оценить его одним из трех способов: «полезно», «частично полезно» или «бесполезно». Они также смогут предоставить собственный контекст и источники, объясняющие, почему они присвоили такой рейтинг. В дальнейшем алгоритм будет решать, какие заметки публиковать. Этот алгоритм является адаптивным, поэтому если некоторое время заметку оценивают как «бесполезную», но потом многие люди начинают оценивать ее как «полезную» из-за появления новой информации, алгоритм отреагирует на это должным образом.

Если эксперимент будет признан успешным, широкая общественность должна начать видеть заметки на некоторых видео «в ближайшие недели и месяцы».

Источник: androidauthority

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