Vaio Z — самый легкий в мире ноутбук с CPU Core 11-го поколения (Tiger Lake-H). Но стоит он целых 3 579 долларов

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Японский бренд ноутбуков VAIO формально уже давно не тот, что раньше, но свою харизму он не растерял даже после отделения от Sony в 2013 году: ноутбуки VAIO выделяются на фоне всех других или дизайном, или какими-то другими особенностями (например, обилием портов). И новая модель под названием Vaio Z — лишнее тому доказательство.

Vaio Z оснащается новейшими 35-ваттными CPU Core 11-го поколения (Tiger Lake-H) — вплоть до Core i7-11357H (4 ядра, 8 потоков, 3,3-5,0 ГГц) — и при этом весит всего 0,96 килограмма, что делает его самым легким ноутбуком среди моделей с CPU Intel H-серии.

Корпус, разумеется, изготовлен из углеволокна. Более того, здесь используется «профилированное углеродное волокно» (впервые в отрасли). Это означает, что листы углеродного волокна скрепляются с металлическими или пластиковыми деталями. Как можно видеть на рендере, Vaio «оголила» контур материала по краям шасси, так чтобы сделать акцент на углеродное волокно вокруг него.

По словам VAIO, новинка успешно прошла 26 тестов на «падение с поверхности» и способна проработать 13,5 часа от одного заряда батареи. Показатель достойный, но на фоне 18-часовой автономности новых MacBook M1 уже не впечатляет.

Что касается других характеристик, новинка оснащается 14-дюймовым несенсорным экраном 4K (3840×2160 пикселей), который можно раскрывать на угол до 180°, до 32 ГБ ОЗУ и PCIe-накопителем объемом 2 ТБ. Также есть клавиатура (ход клавиш — 1,9 мм, расстояние между центрами клавиш — 19 мм) с подсветкой, веб-камера с физической шторкой, полноразмерный порт HDMI и два порта USB-C.

Габариты Vaio Z — 320,04х220,73х12,2-17 мм.

Vaio Z уже доступен для предзаказа в официальном онлайн-магазине компании, но цена, мягко говоря, кусается — от 3 579 долларов.