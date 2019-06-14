Valve анонсировала Dota Underlords — собственный вариант модификации Dota Auto Chess

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Valve анонсировала новую видеоигру под названием Dota Underlords. Это самостоятельный «шахматный» проект от Valve, основанный на популярной модификации Dota Auto Chess китайских разработчиков Drodo Studio. Игра будет доступна на платформах Windows, Mac, Linux, iOS и Android.

На протяжении нескольких последних недель Valve тестировала Dota Underlords «в узком семейном кругу» и теперь готова расширить тестирование Dota Underlords. Со вчерашнего вечера доступ к игре в рамках предварительного стресс-теста могут получить владельцы боевого пропуска Dota 2, а через неделю проект перейдет в стадию открытой беты.

Участники стресс-теста смогут сразиться против семи других игроков, оттачивать свои навыки в матчах против ботов (сложность можно менять от легкого до невозможного уровня), а также играть в составах команд. После релиза открытой беты добавят подбор соперников по рейтингу а также мультиплатформенный кроссплей с единым прогрессом.

Когда выйдет финальная версия игры Dota Underlords, пока не сообщается.

Отметим, что Valve пыталась договориться с разработчиками нашумевшей Dota Auto Chess, чтобы вместе выпустить отдельную версию игры, но в итоге сошлись на том, что Drodo Studio выпустит собственную игру Auto Chess, которая будет эксклюзивом Epic Games Store, но позволит Valve сделать аналог.

Underlords является второй отдельной игрой по Dota 2. Первой, напомним, была коллекционная карточная игра Artifact в 2018 году, которая получила смешанные отзывы. И для тех, кто продолжает отслеживать цепочку интеллектуальной собственности, Underlords — это отдельная версия Auto Chess, являющейся модом для Dota 2, сиквела оригинальной игры Dota, которая в свою очередь была модом для Blizzard Warcraft 3. Напомним, в этом году выходит переиздание Warcraft 3 с поддержкой 4K и улучшенной графикой.

Источник: blog.dota2