Удивительный Artifact: что представляет собой новая карточная игра от Valve

Как известно, в Valve не умеют считать до трех, а еще, несмотря на внушительную команду разработчиков, студия крайне редко выпускает новые игры. Последним полноценным релизом компании на больших платформах, не ограниченным по регионам, стала… Dota 2, вышедшая еще в 2013 г. Естественно, анонс на The International 2017 новой игры от Valve взбудоражил всех, правда, лишь до тех пор, пока не оказалось, что это коллекционная карточная игра по той же Dota. Совсем иного ждали игроки от Гейба Ньюэлла. Впрочем, разработчики обещали сделать из Artifact, именно такое название получил проект, Half-Life коллекционных карточных игр. Посмотрим, удалось ли им.

Artifact Жанр коллекционная карточная игра

Платформы Windows, macOS, Linux

Разработчики Valve

Издатель Valve

Язык английский, русский

Сайты Steam

Artifact – это совместная работа Valve и легендарного Ричарда Гарфилда, автора Magic: The Gathering, человека, который создал жанр коллекционных карточных игр в далеком 1993 г. И надо сказать, что Гарфилд превзошел здесь самого себя – Artifact, пожалуй, одна из самых комплексных и интересных с точки зрения механик карточных игр. И, что самое важное, она не похожа ни на предыдущие работы дизайнера, ни на другие подобные игры, что само по себе дорогого стоит. А еще Artifact – это буквально высеченная в игральных картах Dota 2, да, та самая любимая миллионами MOBA, эталон жанра и двигатель киберспорта.

Собственно подзаголовок, под которым продвигалась игра на старте – Artifact: The Dota Card Game, полностью соответствует действительности. Здесь есть три линии, три игровых поля, на которых идет партия. Есть башни, которые вам нужно уничтожить – падение двух башен на линиях или главной башни приносит победу. Есть монстры-крипы, автоматически появляющиеся на случайных линиях или выкладываемые вам с руки. Есть пять героев, которых можно выводить на любую линию, а у героев есть способности со временем восстановления. За убийство крипов и героев вы получаете золото, которое между раундами можно потратить в лавке, приобретая броню, оружие и другие полезные предметы для ваших бойцов. Есть в Artifact и время на восстановление после гибели героя, так что вполне реально провести Killstrike, вырубив сразу всю пятерку, и затем раскатать беспомощного противника, пока они восстанавливаются. Есть телепорт героев к Фонтану, в данном случае в руку. И т.д.

Элементы Dota 2 узнаваемы и осязаемы. Да что там, герои Artifact – это те же герои, что присутствуют в вашей любимой Dota. У них те же имена, внешний вид и похожие умения. То же самое относится и к предметам, покупаемым в лавке. Одним словом, если вы играли в Dota 2, многое в Artifact будет вам знакомо. Для тех же, кто никогда не запускал эту игру и вообще далек от жанра MOBA, Valve начала выпуск цифрового комикса (в том числе и на русском языке), посвященного миру Dota и Artifact. Первые выпуски, Prelude и Call to Arms можно скачать с сайта игры.

Итак, что же представляет собой Artifact с точки зрения геймплея? Главное отличие игры от других карточных игр, той же Magic: The Gathering или более простых современных, изначально цифровых ККИ, таких как Hearthstone, The Elder Scrolls Legends или Gwent: The Witcher Card Game, в том, что здесь бой идет одновременно не на одном, а на трех полях-линиях. Вы попеременно играете карты на линиях, причем только на тех, где находятся ваши герои соответствующего цвета (в этот раз цветов всего четыре – красный, зеленый, синий и черный). Фишка в том, что часть заклинаний может действовать на другие линии, а часть на все сразу. В итоге в голове необходимо держать текущую ситуацию и результат следующего хода (любезно демонстрируется игрой сразу же) на всех линиях, эффекты карт, срабатывающих на разных фазах хода, эффекты, накладываемые на башни, таймеры способностей, возможность использования заклинаний общего действия и т.п. Чем-то это похоже на партию одновременной игры в шахматы на нескольких досках, только проигрыш на любой из них может привести к проигрышу на всех. Еще одна аналогия, которая приходят на ум – трехмерные шахматы, которые так любил вулканец Спок в Star Trek: The Original Series. Даже с солидным опытом игры в карточные игры и при наличии встроенного обучения, вам понадобится определенное время, чтобы понять базовые принципы Artifact. Но когда вы уловите суть, то поймете, насколько многогранна и интересна эта игра.

Сочетание сразу нескольких механик, высокая синергия карт, сложные перекрестные связи между линиями делают игру в Artifact сложной, но невероятно увлекательной. Интересные тактические заготовки, основанные на комбинациях карт, и неожиданные экспромты. Невероятно красивые и вычурные комбо, позволяющие в последний момент переломить ход, казалось бы, проигранной партии. Тщательно построенные ловушки, в которые вы завлекаете противника. Использование тупой проломной силы красных или зеленых героев или хитрости и коварства синих и черных. Быстрые и простые одноцветные, сбалансированные двухцветные или медленные, но очень мощные трехцветные колоды. Здесь есть все это и намного больше. Одним словом, если вы фанат коллекционных карточных игр, вы просто обязаны попробовать Artifact.

В стандартную колоду Artifact входят пять героев, сорок карт крипов, заклинаний и улучшений для башни и девять предметов для лавки. Впрочем, кроме входящего в вашу колоду оружия и брони, в лавке будут появляться и случайные предметы. И вот тут мы подходим к самому спорному моменту игры – методу получения карт. Как и в других ККИ, карты здесь продаются в бустерах по 54 грн. ($2). С базовой игрой, а стоимость Artifact составляет 560 грн. ($20), вы получаете десять бустеров, которых хватит на самую простенькую колоду, а дальше уже придется покупать бустера в Steam или отдельные карты на Steam Market. Никакой дополнительной внутриигровой валюты, никаких ежедневных квестов, за которые можно было бы получить бустера, никаких наград за вход, никакого крафтинга карт — ничего. Так что вкладываться своим временем, играть совершенно бесплатно и расширять при этом свою коллекцию, как во всех современных ККИ, увы, не получится.

Выиграть бустера можно только в режиме Экспертной игры до пяти побед или двух поражений, но, чтобы принять участие в таких турнирах, необходимо заплатить Входными билетами или Входными билетами и теми же бустерами. Нечто подобное было в классической Magic: The Gathering Online 2002 г. и там точно так же существовал вторичный рынок карт. Да, Входные билеты тоже придется покупать, пять из них вы получите вместе с игрой, комплект еще из пяти стоит 135 грн. ($5). Впрочем, получить билеты можно и дешевле, если переплавлять самые базовые карты, билет обойдется вам в 20 карт или примерно 8-10 грн. по текущим ценам.

Призы за участие в платных турнирах нельзя назвать щедрыми. За три победы в режиме Личные колоды (по сути, это Constructed – заранее собранная колода из карт, входящих в вашу коллекцию) вы получите лишь один Входной билет, за четыре победы – один билет и один бустер, за максимальное число побед, пять – один билет и два бустера. Аналогичная награда ждет вас в режиме Экспертный фантомный драфт (вы последовательно выбираете по две карты из пяти бустеров), в котором набранные карты после турнира исчезают. А вот в Комплектном драфте, после которого набранные карты пойдут в вашу коллекцию, за три победы вы получите уже два входных билета, за четыре победы – два билета и два бустера, и за пять – два билета и три бустера. Вот только плата за вход в Комплектном драфте тоже выше – два билета и сразу пять бустеров, то есть $12.

Наличие вторичного рынка позволяет в случае хорошей игры или удачного драфта даже зарабатывать на Artifact, как это было в свое время и в MTG Online. Дорогие карты, тот же Axe, Drow Ranger, Kanna, стоят по $10-20, что позволяет окупить, например, Комплектный драфт и даже немного заработать. Впрочем, здесь все зависит от вашего умения и везения, но в целом, чтобы собрать хорошую коллекцию и хотя бы на базовом уровне играть в Constructed формате, необходимо вложить в игру больше $100.

Для тех же, кто не готов платить больше, есть бесплатные форматы. До 14 декабря можно попробовать шесть разных Pre-Constructed колод Call of Arms в соответствующем событии, естественно, без всяких призов. В режиме обычной игры можно попробовать форматы экспертной, в том числе Constructed и Фантомный драфт, опять-таки без призов. Плюс доступен прямой вызов игроков, пользовательские турниры и игры с ботом. Все эти режимы хорошо подойдут для оттачивания мастерства, методов драфта и изучения карт.

Отсутствие бесплатной игры с призами, а также возможности получать новые карты банальным гриндингом, имеющиеся во всех современных коллекционных карточных играх, не на шутку расстроили игроков. Хотя на самом деле Valve ничего здесь не изобретала, такая же монетизация всегда была у бумажных ККИ и у той же MTG Online, нацеленной на профессиональных игроков. Valve и не скрывает своего желания сделать из Artifact киберспортивную дисциплину и зарабатывать на бустерах и проценте с продажи карт. Проблема в том, что для киберспорта нужны болельщики, которые понимают, что происходит на экране и готовы поддержать игроков теми же ставками.

Конечно, привязка механик и мира к Dota должна привлечь игроков в Dota 2, армия которых велика, но все же ККИ – это несколько специфический и во многом нишевый жанр, который любят далеко не все. К тому же у Artifact есть некоторые проблемы со зрелищностью. Дело в том, что из-за огромного количества параметров, которые игрок должен держать в голове и из-за трех игровых полей партии в Artifact затягиваются. Игры на 30-40 и больше минут здесь не редкость. Даже по сравнению с MTG Arena это непозволительно долго, что уж говорить о какой-нибудь Hearthstone с ее стремительными партиями. Мало кто согласится 30 минут наблюдать за неспешным раскладыванием карт, а то и просто за размышлениями игрока, во время которых на экране ничего не происходит. Это вам не Dota с ее безумным APM.

Конечно, авторы постарались несколько оживить игровое поле, добавив на него двух бесенят-посыльных, которые раздают карты, безмолвно гримасничают, «комментируя» позицию на доске и вообще ведут себя достаточно развязно. Но, кажется, в Valve немного переборщили, анимации порой слишком много, она банально мешает и отвлекает от происходящего на поле. В целом же игра, использующая фирменный движок Source 2, выглядит, как и другие ККИ, просто и стильно. Вместо анимации картинок на картах в Valve решили озвучить все карты как на странице коллекции, так и при выкладывании.

Пока что Artifact вышла на Steam для Windows, macOS и Linux, на 2019 г. запланировано появление мобильной версии. Вот только не верится, что Valve отдаст кому-то право получить прибыль с продажи бустеров и карт на вторичном рынке, так что, возможно, игра появится мимо официальных магазинов, как это случилось с Fortnite от Epic Games на Android. На iOS обойти магазин Apple не получится.

Станет ли в итоге Artifact золотым стандартом коллекционных карточных игр, киберспортивной дисциплиной и новой дойной коровой Valve, зависит от того, покорится ли игре массовый рынок. Учитывая достаточно высокую сложность, платность самой игры, отсутствие «халявных» бустеров, задержку мобильной версии – это маловероятно. Запрыгнув в первый же день сразу на 4 место топа Steam с рекордным для ККИ на этой платформе результатом 60 тыс. игроков в Сети одновременно, уже во второй день Artifact вылетела во второй десяток. Впрочем, как для проекта такого жанра цифры все еще очень высоки. Но я боюсь, через полгода Valve придется делать игру Free-to-Play и добавлять вторую валюту, ежедневные задания и все остальное, что есть в других современных ККИ, привлекающих массового игрока.

Что ж, поживем – увидим. Мне же хочется пожелать Artifact успеха, прибыли и процветания, ведь с точки зрения геймплея это действительно самая многогранная, сложная и интересная коллекционная карточная игра с момента появления в 1993 г. Magic: The Gathering. Если вы любите ККИ, вы просто не имеете права пропустить эту игру.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: Действительно необычная игровая механика; многоуровневый геймплей; высокая сложность; узнаваемые элементы, герои и предметы Dota 2; поддержка Steam Market; симпатичная визуальная часть Минусы: В игре нет возможности получать карты бесплатно; высокая для массового рынка сложность; долгие партии; переизбыток фоновой анимации; отсутствие мобильной версии Вывод: Сложная, многогранная, шикарная в плане геймплея, но очень спорная с точки зрения монетизации карточная игра

