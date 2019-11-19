Valve анонсировала новый Half-Life, но вовсе не тот, который все давно ждут





Анонсируя гарнитуру виртуальной реальности Index в апреле, Valve обещала «флагманскую VR-игру» (да, еще в 2017 году нам обещали целых три полноценные VR-игры, но общеизвестно, что в Valve не умеют считать до трех) и еще тогда высказывались предположения, что это будет проект по вселенной Half-Life. И вот сегодня, 19 ноября, в годовщину выхода оригинальной Half-Life, вышедшей в далеком 1998 году, Valve анонсировала VR-игру Half-Life: Alyx. Это первая игра в знаменитой серии Half-Life за последние десять лет. Говоря точнее, Valve сделала предварительный анонс, полноценный же состоится в четверг, 21 ноября в 20:00 по Киеву.

We’re excited to unveil Half-Life: Alyx, our flagship VR game, this Thursday at 10am Pacific Time. Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019

К сожалению, кроме твита выше с подтверждением названия и даты анонса, пока никаких подробностей о проекте нет. К слову, это первое сообщения в новом аккаунте Valve Software в Twitter, зарегистрированном в июне.

С другой стороны, Alyx — это очевидная отсылка к Аликс Вэнс, ключевому персонажу и союзнице Гордона Фримена, главного героя Half-Life.

Незадолго до анонса пользователь, который ранее слил геймплей из альфы Dota: Underlords до ее анонса, поделился фрагментом интервью между организатором The Game Awards Джеффом Кейли, дизайнером Team Fortress Робином Уолкером и еще одним неизвестным участником, где упоминается название Alyx и дата выхода — март 2020 года. Еще там упоминаются планы выпуска документального фильма о последних часах разработки игры, по аналогии с Half-Life, Half-Life 2 и Portal 2, а также желание разработчиков сделать еще версию игры под клавиатуру и мышь.

И хотя Valve подарила нам немало шедевров, ставших культовыми в своем жанре, как известно, компания так и не закончила ни одну из игр серии Half-Life, которая задумывалась как трилогия. После Half-Life и Half-Life 2 вышли Half-Life: Episode 1 и Half-Life: Episode 2, но третья игра так и не вышла. В 2017 году сценарист Half-Life Марк Лэйдлоу признался, что даже если бы Half-Life 3 и вышла, она бы все равно завершилась очередным клиффхэнгером, а фанаты с новой силой стали бы ждать четвертую часть. В одном из интервью Game Informer с неназванным сотрудником Valve говорилось, что Half-Life 3 не вышла из-за специфики работы студии: над продолжением в разное время трудились несколько команд, но ни один концепт так и не вышел за пределы офиса. Другие видные франшизы Valve также до трилогии так и не доросли (Team Fortress 2, Portal 2, Left 4 Dead 2 и Dota 2).

По итогу можно сказать, что Half-Life: Alyx вполне может разочаровать, особенно если представление Valve о флагманской полнометражной игре отличается от того, чего ожидаете вы. К тому же, Valve нужно нечто больше, чем просто финал саги Half-Life. С учетом предыдущих слухов, что это будет приквел, а не прямое продолжение серии, а также впечатляющих возможностей Index и революционных контроллеров, куда логичнее полагать, что Half-Life: Alyx — это часть VR-усилий Valve. Послезавтра узнаем, насколько мы окажемся правы или неправы с нашим предположением.

Источник: Valve