Valve анонсировала новый Half-Life, но вовсе не тот, который все давно ждут

Анонсируя гарнитуру виртуальной реальности Index в апреле, Valve обещала «флагманскую VR-игру» (да, еще в 2017 году нам обещали целых три полноценные VR-игры, но общеизвестно, что в Valve не умеют считать до трех) и еще тогда высказывались предположения, что это будет проект по вселенной Half-Life. И вот сегодня, 19 ноября, в годовщину выхода оригинальной Half-Life, вышедшей в далеком 1998 году, Valve анонсировала VR-игру Half-Life: Alyx. Это первая игра в знаменитой серии Half-Life за последние десять лет. Говоря точнее, Valve сделала предварительный анонс, полноценный же состоится в четверг, 21 ноября в 20:00 по Киеву.

We’re excited to unveil Half-Life: Alyx, our flagship VR game, this Thursday at 10am Pacific Time.

Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw

— Valve (@valvesoftware) November 18, 2019