Valve должна будет раскрыть информацию о продажах в Steam для судебного разбирательства между Apple и Epic Games





Компания Valve, являющаяся разработчиком игровой платформы Steam, должна будет предоставить определённую информацию, которую запросила Apple в рамках судебного разбирательства с Epic Games. Ранее компания отказывалась предоставлять эту информацию.

Удалённое слушание по этому делу состоялось в минувшую среду. Судья Томас С. Хиксон сообщил компании Valve, что определение релевантного рынка всё ещё не принято. Сама Valve пыталась доказать, что она не работает на рынке, о котором идет речь в иске Epic Games.

Адвокат Valve выразил обеспокоенность по поводу раскрытия данных о продажах сотен игр в Steam и повторил, что раскрытие запрошенные Apple данные возложат тяжёлое бремя на относительно небольшую компанию. Valve отметила, что агрегированная информация об исторических данных о ценах является конфиденциальной и что компания не хочет раскрывать информацию своему прямому конкуренту Epic Games. Valve также рассказала о том, что рынок компьютерных игр — это нечто большее, чем просто Steam, и что компьютерные игры доступны в других местах, например, на Amazon или в обычных торговых точках, таких как GameStop.

В то же время Apple заявила, что в собственных экспертных отчётах Epic Games упоминается Valve, потому в данном случае будет полезна как агрегированная информация, так и информация по отдельным проектам.

Тем самым Apple пытается показать, что даже после того, как магазин Epic Games вышел на рынок компьютерных игр, Valve не снизила свою ставку комиссии в размере 30% от продаж через Steam. Это является явным аргументом против идеи, что Apple взимает комиссию в размере 30% из-за отсутствия конкуренции её магазину.

В конечном итоге, стороны смогли прийти к соглашению. В связи с этим к 8 марта Valve «предоставит некоторые данные» за более короткий период времени. У компании будет дополнительные 30 дней, чтобы предоставить более подробную информацию о 436 конкретных играх, которые продаются как в Steam, так и в магазине Epic Games.

Источник: imore