Valve опубликовала подробные чертежи Steam Deck — это упростит создание модификаций и аксессуаров для консоли

Компания Valve выложила в открытый доступ CAD-файлы корпуса Steam Deck, и любой желающий может использовать их для создания собственных модификаций. В анонсе утверждается, что корпус можно даже распечатать на 3D-принтере.

Файлы выложили по лицензии Creative Commons, и в них включены DWG-чертежи, STP и STL-модели.

Valve подчеркивает, что пользователи имеют право открывать консоль, разбирать и менять корпус. Компания даже опубликовала видео «Загляните внутрь Steam Deck», в котором показало процесс разборки, но предупреждает, что лучше доверить это профессионалам.

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«Гарантия не распространяется на любой нанесенный вами ущерб, но, что более важно, вы можете сломать свою Steam Deck или даже пораниться». Valve

Первые покупатели, которые оформили бронь, смогут получить консоль уже 28 февраля. Анонс приставки состоялся еще в июле 2021 года, и релиз переносили из-за проблем с поставками и нехваткой компонентов.

Steam Deck работает на операционке SteamOS 3.0 на базе Arch Linux, которая поддерживает большинство Windows-игр на ОС Linux.

Устройство имеет 7-дюймовый сенсорный экран с соотношением сторон 16: 10. Гибридный процессор AMD Zen 2 4c/8t имеет частоту 2, 4–3, 5 ГГц, а за видео отвечает графический процессор RDNA 2 с восьмью вычислительными блоками и частотой 1, 0 ГГц–1, 6 ГГц. Оперативная память – 16 ГБ LPDDR5. Всего доступны три версии консоли: с 64 ГБ eMMC, 256 ГБ NVMe SSD или 512 ГБ NVMe SSD. Док-станция продается отдельно.

За самую доступную версию придется отдать $399, среднюю – $529, а старшую версию – $649.