Valve открыла доступ к новой игре Dota Underlords всем желающим





Valve сдержала обещание — после недели закрытого тестирования перевела Dota Underlords на этап открытой «беты», что автоматически открыло свободный доступ к ней всем желающим. Напомним, Dota Auto Chess — «шахматный» проект Valve, основанный на популярной модификации Dota Auto Chess китайских разработчиков Drodo Studio. Игра сочетает в себе элементы пошаговой стратегии, MOBA и ККИ.

За эту неделю закрытого тестирования разработчики Valve доработали интерфейс, баланс игровых классов, а также добавила рейтинговую систему. Планируется, что проект будет оставаться в раннем доступе в течение «нескольких месяцев», а затем состоится полноценный релиз с большим количеством персонажей Underlord и сезонными дополнениями. Игра выделяется мультиплатформенным кроссплеем с единым прогрессом, так что можно начать играть на ПК, а затем продолжить без потери прогресса на мобильном устройстве.

Бета-версия Dota Auto Chess уже доступна в раннем доступе Steam, а также в магазинах Google Play Store и App Store.

Источник: Steam, App Store, Google Play