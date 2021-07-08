Чемпионат The International по игре Dota 2 пройдёт в Бухаресте в октябре этого года





Компания Valve объявила, что престижный турнир The International по игре Dota 2 будет проходить в октябре в Бухаресте, Румыния. Изначально мероприятие планировалось провести в Стокгольме, Швеция, в августе. Однако в прошлом месяце Valve объявила, что начала искать другие подходящие места из-за ограничений на киберспортивные мероприятия в Швеции.

Мероприятие The International пройдёт на арене Nationala в Бухаресте, оно начнётся 7 октября, а групповой этап продлится до 10 октября. События Main Stage стартуют 12 октября, а финальный матч состоится 17 октября. Игроки будут соревноваться за невероятно большой призовой фонд в размере более $40 млн. Билеты еще не поступили в продажу, но информация об этом «скоро появится», сообщает Valve.

Октябрьское событие знаменует собой возвращение The International после годичного перерыва из-за пандемии Covid-19. К привычным киберспортивным мероприятиям постепенно возвращаются и другие игроки. В среду Call of Duty League анонсировала проведение чемпионского уик-энд, который будет проводиться с личным присутствием в Центре Галена в Лос-Анджелесе, Калифорния. Это мероприятие состоится 19 августа.

Источник: The Verge