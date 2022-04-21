Valve возобновила выплаты украинским разработчикам, приостановленные еще в марте

В середине прошлого месяца украинские разработчики начали получать электронные письма от администрации Steam с оповещениями, что их банковская информация была деактивирована и они останутся без выплат. Таким образом, после начала войны Valve ввела в отношении Украины те же ограничения, как для россии и беларусью. 20 апреля министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Valve возобновила выплаты украинским разработчикам.

«В ответ на мое письмо компания сообщила о налаживании системы получения необходимой информации о банке-посреднике от наших украинских партнеров и включении ее в платежную систему», — написал он в Telegram.

Федоров добавил, что ни одна другая платформа цифровой дистрибуции не останавливала выплаты украинским пользователям с начала войны. В результате действий Valve наши разработчики видеоигр оставались без доходов, которые особенно важны сейчас.