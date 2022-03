Steam перестал выплачивать заработок украинским разработчикам

В редакцию ITC.UA обратилось несколько украинских разработчиков с практически одной и той же историей. Сервис цифровой дистрибуции Steam прекратил выплачивать им доходы. Исходя из имеющейся информации, Valve ввела в отношении Украины такие же ограничения, как и для россии вместе с беларусью.

Разработчики начали получать электронные письма от администрации Steam, в которых говорится, что их банковская информация была деактивирована по следующей причине:

Такое сообщение выглядит странным, так как международные санкции введены в отношении россии и беларуси, но не Украины.

In a new development, Valve completely ceases sending developer/publisher payments to Russia, Belarus… and Ukraine

This doesn’t impact me personally (since I’m not the «owner» of any paid titles), but for anyone relying on Steam as their source of income in these trying times, pic.twitter.com/Ix6YnJM0Xj

— Vadym 🇺🇦 (@YellowAfterlife) March 18, 2022