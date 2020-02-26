Valve заметно улучшила поиск Steam — появились новые фильтры и гибкая сортировка по цене

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Valve внесла в поисковую систему онлайн-магазина Steam несколько мелких, но при этом весьма существенных, изменений, которое делает ее намного удобнее. Разработчики расширили функциональность модуля фильтра по цене, сделав его настройку более гибкой, а также добавили несколько новых параметров, призванных максимально упростить нахождение искомого. Весьма полезные улучшения — плоды процветающей экспериментальной лаборатории Steam Labs.

Итак, теперь пользователи могут устанавливать конкретный диапазон цен, а также скрывать из поисковой выдачи уже купленные тайтлы и проекты для виртуальной реальности (соответствующие гарнитуры есть далеко не у каждого). Игры, добавленные в списки желаемых и игнорируемых, тоже можно при желании исключить из поисковой выдачи.

Как объясняет Valve, новые параметры позволят максимально сузить круг поиска и получить то, что нужно.

Отдельно Valve упоминает о бесконечной прокрутке поиска — при скроллинге Steam автоматически подгружает результаты, избавляя от необходимости вручную переключаться между страницами — и напоминает, что при желании опцию можно отключить в настройках.

Ранее разработчики (да и игроки) неоднократно жаловались, что в Steam слишком много игр и найти проект по нраву — очень трудно. Это не решает эту проблему полностью, но теоретически делает процесс сортировки немного проще — или, по крайней мере, побуждает пользователей переходить за пределы рекомендуемых игр Steam.

К слову, не так давно в Steam появилась новая экспериментальная функция, советующая следующую игру для прохождения. Она стала восьмым по счету проектом «Лабораторий» Steam. Напомним, Valve запустила раздел экспериментальных функций Steam в июле прошлого года, и с тех пор с его помощью активно тестирует различные опции.

Источник: Steam