Steam подключит машинное обучение, чтобы помочь определиться с выбором следующей игры из вашей библиотеки

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В прошлом году Valve запустила «Лаборатории» — специальный раздел для тестирования экспериментальных функций в Steam. За весьма короткий срок «Лаборатории» подарили немало интересных разработок — например, функция «Интерактивный советник» вышла из «Лабораторий». Новая экспериментальная разработка с говорящим названием «Во что сыграть?» основана технологии интерактивного советника и призвана помочь пользователям определиться с выбором подходящей следующей игры из того, что есть в их библиотеке Steam.

За рекомендации будет отвечать фирменная система машинного обучения, предлагая то, что может понравиться больше всего, на основании последней активности и наиболее «затертых» игр.

«Чтобы с первого взгляда было ясно, какие игры предлагает система, мы прикладываем к каждой из них микротрейлер (он воспроизводится при наведении) и основные метки. Если вы уже играли во что-то похожее, то мы покажем и это», — говорится в описании работы функции.

Одновременно в этих подборках будет отображаются до трех предложений. Если подборка не понравится, можно заказать следующую, нажав «Показать еще».

Разработчики сразу оговаривают, что алгоритм поиска похожих игр является новой системой на стадии эксперимента и просят не удивляться неожиданным предложениям.

И нет, вы не проступили седьмую функцию — она пока находится в закрытой разработке, поэтому «Во что сыграть?» перепрыгнула через один и получила восьмой порядковый номер.

Источник: Steam Labs