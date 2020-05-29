Valve запустила Steam Cloud Play — в будущем он должен объединить все конкурирующие игровые стриминговые сервисы





На днях Valve представила новый сервис под названием Steam Cloud Play, который фактически является своего рода ответвлением уже хорошо известного Steam Link. Это платформа, которая обеспечивает возможность играть через облако благодаря интеграции со сторонними игровыми облачными сервисами. Да, Valve создала свою облачную платформа, которая, по задумке, должна объединить все конкурирующие игровые стриминговые сервисы.

Сейчас Steam Cloud Play находится в стадии бета-тестирования и поддерживает только облачный сервис NVIDIA GeForce Now. В будущем к нему должны присоединиться Google Stadia, Microsoft Project xCloud и прочие, но когда это случится (и случится ли вообще) пока неясно.

Цель проекта Steam Cloud Play состоит в том, чтобы предоставить пользователям Steam больше возможностей играть в любимые игры без привязки к чему-либо. В отличие от Stadia и подобно GeForce Now, который позволяет запускать игры, приобретенные в цифровых магазинах вроде Steam, Epic Games Store и Uplay, отдельно докупать игры не нужно. Было бы очень странно, если бы было иначе.

На данный момент список поддерживаемых игр ограничен несколькими тайтлами. Насколько он будет расширен в будущем, зависит от издателей и разработчиков — именно они будут решать, какие игры они хотят сделать доступными в сервисе. И с этим потенциально может возникнуть проблема. Библиотека того же GeForce Now сильно похудела за последнее время из-за разногласий с правообладателями. За последние пары месяцев из GeForce Now исчезли игры таких именитых издателей, как Activision Blizzard, Bethesda, 2K Games, Warner Bros., Xbox Game Studios и др. К слову о GeForce Now, разработчики опубликовали обновление со списком игр, которые исчезнут из каталога после 31 мая.

Источник: DSO Gaming