«Вам не удастся»: «отец» PlayStation рассказал, как в Sony не верили в успех консоли и пророчили ей провал

Кен Кутараги, которого называют «отцом PlayStation», поделился воспоминаниями о том, как в начале 90-х годов в Sony скептически относились к идее создания игровой консоли. Он рассказал об этом во время выступления на Tokyo Games Show.

По словам Кутараги, команда PlayStation столкнулась со значительным сопротивлением как внутри компании, так и со стороны потенциальных партнеров.

«Мы посетили десятки, если не сотни компаний, встречались со многими разработчиками игр. Это были незабываемые моменты. Но они не проявляли заинтересованности. Нам просто говорили: «Не делайте этого. Было много компаний, и ни одна из них не достигла успеха. Вы потерпите крах»», — вспоминает Кутараги.

Скептицизм относительно проекта PlayStation был понятен. В то время рынок игровых консолей контролировали Nintendo и Sega. Хотя PlayStation имела более мощное оборудование по сравнению с Genesis, SNES или периферийным устройством 32X, Sega готовилась выпустить свою новую консоль Saturn почти одновременно с PlayStation.

Начало разработки PlayStation пришлось на период после неудачной попытки Sony сотрудничать с Nintendo в создании CD-привода для SNES. После разрыва этого партнерства Кутараги и его команда решили разработать собственную игровую систему.

Несмотря на все препятствия, PlayStation вышла на рынок в 1994 году и в корне изменила игровую индустрию. Sony удалось стать одной из ведущих компаний в области видеоигр, сохраняя этот статус на протяжении четырех поколений консолей.

Кутараги наиболее известен как архитектор оригинальной PlayStation, PlayStation 2 и PlayStation 3. Инженер покинул Sony в 2007 году после сложного запуска третьей консоли, который изначально стоил Sony миллиардов долларов убытков.

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Похожую ситуацию пережила компания Microsoft в 2001 году, когда выходила на рынок со своей первой консолью Xbox. Она должна была конкурировать с уже известными Sega Dreamcast и PlayStation 2. Впоследствии Sega прекратила производство консолей, оставив на рынке трех основных игроков: Sony, Nintendo и Microsoft.

Источник: VGS, Gamespot