«‎Вавилон 5: Дорога домой» — смотрим первый трейлер анимационной версии культовой космооперы 90-х с голосами оригинальных актеров

Научно-фантастический сериал «Вавилон-5» наконец-то возвращается в анимационном продолжении.

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В новом трейлере можно увидеть уже знакомые лица и голоса, включая командира космической станции «Вавилон-5» Джона Шеридана; космические сражения с легендарными звездными истребителями Starfury; и орду пришельцев-инсектоидов. Официальный синопсис обещает, что зрители «будут путешествовать по галактике с Шериданом, который неожиданно застревает в нескольких временных шкалах и альтернативных реальностях в поисках пути домой. По дороге он воссоединяется с несколькими знакомыми персонажами, открывая для себя новые космические откровения об истории, цели и значении Вселенной».

В фильме появятся многие оригинальные актеры: Брюс Бокслейтнер озвучит Шеридана, также можно услышать голоса Клаудии Кристиан (Сьюзен Иванова), Питера Юрасика (Лондо Моллари), Билла Муми (Леньер), Трейси Скоггинс (Элизабет Локли) и Патриции Толман (телепат Лита Александер).

Режиссером анимационного фильма «Вавилон-5: Дорога домой» стал ветеран WB Animation Мэтт Питерс, а сценарий написал автор оригинала Джозеф Майкл Стражински – он также выступил продюсером сиквела и объявил о продолжении серии в начале мая.

Оригинальная космоопера «Вавилон-5» дебютировала в 1994 году и транслировалась в течение 4-х лет. В основном действие сюжета происходит на космической станции Вавилон-5, которая является центром политических интриг, дипломатии и войн с представителями далеких от Земли планет. Стражински неоднократно пытался перезапустить сериал, однако возрождение осложняло тот факт, что многие постоянные актеры уже ушли из жизни, в том числе Майкл О’Хара, Мира Фурлан, Андреас Кацулас и Джерри Дойл (их персонажей воспроизведут в анимационной версии новые голоса). Но, судя по последним отчетам, шансы на перезапуск еще есть.

«Вавилон-5: Дорога домой» выйдет 15 августа на Amazon, Apple TV, Vudu и YouTube, которые уже предлагают предварительные заказы за $20. Продолжительность фильма – 1 час 20 минут.