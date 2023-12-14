Веб-версия Microsoft PowerPoint научилась добавлять видео с субтитрами в презентации

Веб-версия PowerPoint теперь позволяет пользователям вставлять в презентации видео с тифлокомментариями и субтитрами. Это должно сделать презентации, созданные в пакете Microsoft 365, более доступными для слабовидящих и слуха, но функция имеет и другие приложения.

Можно добавлять субтитры на нескольких языках, чтобы общаться с аудиторией по всему миру, а субтитры также облегчают просмотр видео в громкой среде или в тишине, не мешая окружающим людям, передает The Verge. Это также стало функцией, которую люди ожидают увидеть, поскольку поддержка субтитров расширяется в таких приложениях как TikTok, Netflix, Zoom и других.

Чтобы встроить видео и вставить субтитры, пользователи должны сначала создать файлы субтитров в формате WebVTT с помощью инструмента для создания субтитров или текстового редактора. Чтобы добавить субтитры на нескольких языках, необходимо вставить несколько файлов субтитров.

Microsoft уделяет все больше внимания доступности, недавно назвав Windows 11 наиболее «инклюзивной версией» операционной системы Windows. Она подчеркнула обновления, которые дают пользователям генерировать субтитры еще большим количеством языков, а пользователям входить в компьютеры только голосом. В марте Microsoft представила Accessibility Assistant (Помощника по доступности) для Microsoft 365, который извещает пользователей, что они создают недоступный контент.