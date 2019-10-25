«Велосипедный» соцопрос: 76% украинцев умеют ездить на велосипеде, 42% владеют ими, 16% используют их круглый год и пр. [инфографика]





Мы довольно часто рассказываем нашим читателям про велосипеды и инфраструктуру для них, поэтому не могли пройти мимо подробного социологического опроса от компании Research & Branding Group на данную тему.

Так, по результатам проведенного в сентябре 2019 года опроса, три четверти украинцев (76%) умеют ездить на велосипеде, не умеют – 23%.

Умение езды на велосипеде в наибольшей мере присуще украинцам в возрасте до 50 лет, мужчинам и сельским жителям. В наименьшей мере – представителям старшей возрастной категории «60+» и женщинам, а также сравнительно меньше потенциальных велосипедистов среди жителей областных центров.

Владельцев велосипедов в Украине почти вдвое меньше, чем тех, кто умеет ездить на велосипеде. В настоящее время 42% жителей страны владеют велосипедами. Не имеют велосипедов – 58%.

Чаще владельцами велосипедов являются мужчины (каждый второй), чем женщины (каждая третья). Также велосипед имеют около половины украинцев в возрасте до 50 лет. Больше всего удельный вес владельцев велосипедов среди сельских жителей – почти две трети. Меньше всего владельцев велосипедов среди представителей старшей возрастной группы «60+» и жителей областных центров (примерно каждый четвертый).

Велосипед, как правило, воспринимается как «сезонный транспорт». Относительное большинство украинских владельцев велосипедов (42%) пользуются велосипедом именно в сезон, а еще 39% — в зависимости от обстоятельств. Тем не менее, 16% украинцев пользуются велосипедом круглый год.

Сезонность пользования велосипедом в большей мере обусловлена возрастом и местностью проживания: крутят педали круглогодично чаще всего украинцы в возрасте 40-60 лет и сельские жители (каждый пятый представитель данных категорий населения). Лишь в сезон чаще всего использует велосипед молодежь до 30 лет и жители областных центров (более половины в данных категориях). По обстоятельствам пользуются велосипедом чаще всего жители малых и средних городов и «сорокалетние».

Подавляющее большинство украинских владельцев велосипедов воспринимают их не как роскошь, а как средство передвижения (67%). Далее с большим отрывом следуют такие мотивы езды на велосипеде, как здоровье / поддержание формы (20%) и досуг / туризм (14%). Часть украинцев пользуются велосипедами профессионально: 3% используют велосипед по работе, а 1% — для профессионального спорта / тренировок.

Чем старше респонденты, тем больше среди них удельный вес тех, кто воспринимает велосипед прежде всего как средство передвижения, тогда как доля использующих велосипед для здоровья / поддержания формы и досуга / туризма тем больше, чем моложе респонденты. Следует отметить, что в отличие от горожан подавляющее большинство сельских жителей (четыре из пяти) использует велосипед как транспорт / средство передвижения. Тогда как в областных центрах разница между тремя основными способами использования велосипедов проявлена менее всего.

Если украинцы садятся за руль велосипеда, то треть (32%) делают это практически ежедневно, 38% – 2-4 раза в неделю, еще 10% раз в неделю, а 12% – раз в месяц и реже.

Отметим, что опрос (подробная версия опроса доступна по следующей ссылке) проводился в период с 7 по 16 сентября 2019 года, был опрошен 2001 респондент в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания. Метод опроса – личное формализованное интервью (face-to-face), максимальная погрешность выборки не превышает +/-2,2%.

Источник: Research & Branding Group