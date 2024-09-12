«Веном: Последний танец» — Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии с Томом Харди

В «Веном: Последний танец» будет много разных симбиотов.
Sony представила финальный трейлер фильма «Веном: Последний танец», который завершит трилогию о симбиоте и его носителе Эдди Броке.
Согласно официальному синопсису фильма, главные герои окажутся в ситуации, где им придется рискнуть своей связью ради спасения планеты. Эдди и Веном будут находиться в постоянных преследованиях, пытаясь убежать от опасностей обоих своих миров. Когда ловушка вокруг них начнет сжиматься, дуэт будет вынужден принять судьбоносное решение.
В фильме снялись Том Харди, Чиветел Эджиофор, Джуно Темпл и Рис Иванс. Режиссером ленты выступила Келли Марсел, которая ранее работала над сценариями предыдущих частей. Сценарий «Последнего танца» Марсел написала в соавторстве с Томом Харди.
В Украине премьера фильма «Веном: Последний танец» состоится 24 октября 2024 года.
«Веном: Последний танец» — новый тизер финала фантастической трилогии с Томом Харди
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