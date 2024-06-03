«Веном: Последний танец» — трейлер финала фантастической трилогии с Томом Харди в роли Эдди Брока

Том Харди готов в последний раз вернуться на большой экран в роли антигероя, которого играл последние шесть лет.

Вышел первый трейлер фильма «Веном: Последний танец», который рекламируют как последний фильм трилогии с Томом Харди, где актер играет журналиста Эдди Брока, который связывается с инопланетным симбиотом, становясь Веномом.

«После событий предыдущей части Эдди и Веном вынуждены бежать, ведь теперь их преследует два мира, которые закручивают все в одну паутину. Поэтому они должны принять судьбоносное решение, которое станет их последним танцем».

Келли Марсел села в режиссерское кресло, а экранными коллегами Харди выступают Чиветел Эджиофор («12 лет рабства», «Доктор Стрэндж») и Джуно Темпл («Тед Лассо»).

Первый «Веном» с Харди мощно дебютировал в 2018 году с кассой в $856,1 млн, а продолжение 2021 года «Веном: Карнаж» принесло $506, млн — меньше первой части, однако учитывая разгар пандемии и общую тенденцию угасания интереса к супергероике, это тоже достойный результат.

Sony на франшизе «Веном» пыталась построить киновселенную, основанную на вспомогательных персонажах Человека-паука, однако последующие работы, вроде «Мадам Паутины» и «Морбиуса» довольно слабо восприняли в прокате. Студия также готовит фильм «Крейвен-охотник», который выйдет через несколько недель после «Последнего танца» 13 декабря.

В Украине «Веном: Последний танец» выйдет 24 октября.

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