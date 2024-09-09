«Веном: Последний танец» — новый тизер финала фантастической трилогии с Томом Харди

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Sony Pictures опубликовала новый тизер третьей части франшизы о Веноме и сообщила дату выхода финального трейлера фильма «Веном: Последний танец».

Компания Sony Pictures готовится к выходу третьей части популярной кинофраншизы о Веноме. Фильм «Веном: Последний танец» появится на экранах 25 октября (в Украине 24 октября), накануне Хэллоуина. Первые две ленты серии стали неожиданным хитом для Sony и получили благосклонность зрителей.

Накануне в социальных сетях франшизы появился короткий тизер продолжительностью 30 секунд. Видео содержит как новые кадры из будущего фильма, так и уже знакомые зрителям фрагменты.

Вместе с тизером Sony объявила дату выхода финального трейлера «Венома: Последний танец». Полноценный ролик увидит свет в четверг, 12 сентября. Однако компания пока не уточнила точное время его публикации.

Сюжет новой части сосредоточится на последнем приключении Эдди Брока и его симбиота. Главным героям придется рискнуть своей связью ради спасения планеты. По сюжету, Эдди и Веном оказываются в бегах, преследуемые обоими своими мирами. Когда ловушка вокруг них сжимается, дуэт вынужден принять судьбоносное решение.

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В фильме снимались Том Харди, Чиветел Эджиофор, Джуно Темпл, Рис Иванс и другие. Режиссером ленты выступила Келли Марсел, которая ранее работала над сценарием предыдущих частей. Сценарий «Последнего танца» Марсел написала вместе с Томом Харди.

Источник: Comicbook

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