Вердикт iFixit: новые наушники Apple AirPods Pro — одноразовые и ремонту не подлежат





В iFixit устроили традиционную разборку новых наушников Apple AirPods Pro. Как оказалось, новинка совершенно непригодна для ремонта и получила 0 баллов по шкале ремонтопригодности.

«Несмотря на теоретическую частичную возможность обслуживания, немодульная, склеенная конструкция и отсутствие заменяемых компонентов делают ремонт нецелесообразным и неэкономичным» — говорится в выводе iFixit.

Таким образом, после деградации (и фактической невозможности дальнейшего использования) батареи в AirPods Pro стоимостью $249 у пользователей не будет возможности починить их самостоятельно. Вместо этого им придётся отправить наушники обратно в Apple для утилизации или же после завершения гарантийного периода нужно будет принять участие в программе «обслуживание аккумулятора» по цене $49 за каждый наушник.

Напомним, обе предыдущие версии AirPods также набирали 0 баллов по шкале ремонтопригодности iFixit, так что в данном случае положение дел можно назвать стабильным.

Вместе с тем, разборка раскрыла несколько интересных деталей в дизайне наушников. Во-первых, они на треть тяжелее, чем оригинальные AirPods, благодаря новым функциям, таким как активное шумоподавление и направленный внутрь микрофон. Разборка также выявила, что единственный компонент наушников, который может заменить пользователь – силиконовая насадка – имеет нестандартную конструкцию, которая делает её несовместимой со сторонними моделями. Хотя можно ожидать, что в скором времени на рынке появятся сторонние насадки новой формы.

Ещё интересным оказался тот факт, что в каждом наушнике используется круглая батарея, которая похожа на те, что можно встретить в часах. Подобные батареи использовались и в наушниках Samsung Galaxy Buds, и в случае корейской компании, такой аккумулятор можно заменить. Но Apple пошла иным путём и припаяла кабель прямо к батарее. Чтобы сделать ремонт ещё более сложным и проблематичным для тех, кто всё же проберётся ко внутренним компонентам наушника сквозь большое количество клея.

В конечном итоге, наушники Apple AirPods Pro можно назвать одноразовым продуктом. Любая даже малейшая поломка требует полной замены устройства и не предусматривает возможности ремонта. И такой подход очень странно видеть от компании, которая гордится объёмами выработки возобновляемой энергии или использованием переработанных материалов при изготовлении продукции.

Источник: The Verge