AirPods Pro – наушники Apple с активным шумоподавлением





Компания Apple опубликовала у себя на сайте информацию о новых полностью беспроводных наушниках AirPods Pro, которые получили поддержку системы активного шумоподавления. И в отличие от привычных AirPods в форм-факторе вкладышей, новая модель внутриканальная с другой формой излучателей и более короткими «ножками», в которых находятся микрофоны.

«AirPods — самые продаваемые наушники в мире. Опыт настройки одним касанием, невероятный звук и культовый дизайн сделали их любимым продуктом среди пользователей Apple, а с AirPods Pro мы выводим их магию на новый уровень», — заявил Фил Шиллер, старший вице-президент Apple по всемирному маркетингу.

В AirPods Pro используется два микрофона и специальное программное обеспечение, которое адаптирует звук в каждом наушнике в зависимости от окружения пользователя 200 раз в секунду. Как утверждают в Apple, первый микрофон обращен наружу и обнаруживает внешние звуки для анализа окружающего шума. Затем AirPods Pro создают эквивалентный антишум, чтобы устранить внешний шум, прежде чем он достигнет ушей слушателя. Второй направленный внутрь микрофон прислушивается к уху, и наушники отсекают оставшийся шум.

Ещё одной особенностью новых наушников производитель называет адаптивный эквалайзер (Adaptive EQ), который автоматически настраивает низкие и средние частоты музыки на форму уха пользователя. Также в них заявлен настраиваемый усилитель с высоким динамическим диапазоном и динамик с низким уровнем искажений, способный воспроизводить бас до 20 Гц.

Систему активного шумоподавления в AirPods Pro при желании можно отключить, кроме этого, производитель предусмотрел для них режим «прозрачности», в котором наушники будут пропускать внешние звуки.

В основе наушников лежит система на чипе H1, впервые представленная Apple вместе с AirPods второго поколения, благодаря чему обеспечиваются низкие задержки во время передачи звука, а также поддерживается голосовая активация Siri.

Как и второе поколение, AirPods Pro будут поставляться вместе с зарядным кейсом с поддержкой беспроводной зарядки по стандарту Qi. Автономность наушников Apple заявляет на том же уровне – до 5 часов воспроизведения музыки. Но с активным шумоподавлением немного меньше: 4,5 часа музыки и 3,5 часа разговоров. Вместе с кейсом время работы AirPods Pro должно составить до 24 часов прослушивания аудио и до 18 часов общения.

Предзаказать новые наушники в США и 25 странах (Украины в их числе, к сожалению, нет) можно уже сегодня по цене $249 (без учёта налогов) или 279 евро, а их поставки начнутся уже в эту среду, 30 октября.

Источник: Apple