Весенняя презентация Apple пройдет 20 апреля

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Традиционная весенняя презентация новых продуктов Apple пройдет ровно через неделю, 20 апреля — дату раньше времени раскрыл фирменный голосовой помощник Siri, обратил внимание MacRumors. Официальные приглашения должны прийти к вечеру.

На презентации должны представить как минимум новые iPad Pro с улучшенными характеристиками. Если верить последним утечкам, новый экран с «ковровой» Mini-LED подсветкой достанется только более крупной 12,9-дюймовой модели iPad Pro, тогда как более компактный 11-дюймовый вариант продолжит использовать прежнюю IPS-матрицу с классической светодиодной подсветкой. В то же время поставки новых iPad Pro первое время будет очень ограниченными. Возможно, вместе с линейкой iPad Pro также дебютирует iPad mini 6.

В числе других вероятных анонсов — умные GPS-маячки AirTag, которые ждали еще в 2020-м году.

2020-й выдался очень продуктивным для компании Apple — купертиновский гигант представил целых 19 новых устройств.