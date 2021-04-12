Bloomberg: Новые iPad Pro представят в конце апреля, но поставки будут очень ограниченными из-за трудностей с выпуском экранов Mini LED





В докладе 12 апреля Bloomberg рассказал, что доступность новых iPad Pro первое время будет очень ограниченной из-за технологических сложностей в производстве дисплеев Mini LED — одного из главных (предполагаемых) новшеств новой 12,9-дюймовой версии планшета; один из поставщиков якобы приостановил производство из-за высокого процента брака.

На прошлой неделе источники Nikkei Asia сообщили, что Apple отложила производство некоторых MacBook и iPad на полгода из-за нехватки компонентов. Но в отчете Nikkei не указывались конкретные модели, чей релиз сдвинули на полгода. Если верить редактору Bloomberg Марку Гурману, новая линейка iPad Pro по-прежнему запланирована на конец апреля 2021 года.

Судя по всему, экран Mini LED станет отличительной особенностью более крупной 12,9-дюймовой модели iPad Pro, тогда как более компактный 11-дюймовый вариант продолжит использовать прежнюю IPS-матрицу с классической светодиодной подсветкой. Напомним, Mini LED — это эволюционное развитие уже хорошо знакомой технологии LED — за счет большего числа светодиодов меньшего размера обеспечивается более высокая контрастность по сравнению с нынешними моделями телевизоров, ограниченных парой сотней зон затемнения. Сейчас такие панели используются в новейших телевизорах LG и других производителей.

Не исключено, что 12,9-дюймовый iPad Pro поступит в продажу позже 11-дюймового. Других крупных отличий, кроме экрана, между новыми моделями iPad Pro не ожидается — им приписывают процессор A14X, сопоставимый по возможностям с M1, обновленный порт USB-C c поддержкой Thunderbolt 3 и улучшенные камеры. На прошлой неделе в сети появились фото макетов iPad mini 6 и новых iPad Pro с предполагаемым финальным дизайном устройств.