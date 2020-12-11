Viber запустил функцию отправки файлов File Sharing, которая позволит компаниям отправлять чеки, выписки, гарантию и т.д. своим клиентам





Мессенджер Viber объявил о запуске новой функции File Sharing, с помощью которой компании, использующие бизнес-сообщения Viber для взаимодействия со своими потенциальными и существующими клиентами, смогут обмениваться разными типами документов в рамках приложения. Чеки на покупку и оплату товаров и услуг, выписки по банковским счетам, гарантийные документы и многое другое — всё это бренды смогут отправлять своим клиентам в мессенджере, без необходимости переключаться в другое приложение и дополнительно запрашивать электронную почту.

Функция File Sharing также доступна и пользователям Viber в общении с компаниями через двусторонние бизнес-сообщения. Например, в случае возникновения вопросов по использованию или установке приобретенного товара, покупатель может обратиться к продавцу, прикрепив необходимые фото, видео или файл с инструкцией для помощи в решении вопроса. Таким образом вся коммуникация клиентов и бизнеса вместе с необходимыми документами находится в одном удобном канале общения.

File Sharing поддерживает передачу как наиболее часто используемых типов документов (.doc, .docx, .pdf, .xls, .xslx), так и специализированных текстовых и графических файлов (.txt, .rtf, .dot, .dotx, .odt, odf, .fodt, .info, .xps, .pdax, .eps). Единственное ограничение в размере документа — он не должен превышать 25 МВ. Все документы, которыми делятся компании и пользователи, защищены сквозным шифрованием по умолчанию — у Viber нет доступа к информации, передаваемой в сообщениях и файлах.

Напомним, что вчера Viber отпраздновал десятилетие своей работы и напомнил основные вехи развития с 2010 по 2020 год в формате инфографики.

Источник: Viber