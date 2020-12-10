Мессенджер Viber отпраздновал десятилетие работы и напомнил основные вехи развития с 2010 по 2020 год [инфографика]





Команда разработчиков мессенджера Rakuten Viber в этом году отмечает десятилетие своего сервиса для общения в интернете и по этому поводу решила вспомнить основные вехи на путки к полноценной коммуникационной платформе.

Viber начал свою работу в 2010 году с целью предоставить альтернативный способ общения, который предусматривал бы международные звонки для пользователей смартфонов. С тех пор функциональность платформы постепенно разрасталась, пополняя набор опций аудиозвонками, обменом сообщений, групповыми чатами, видеозвонками, сообществами и чат-ботами, при этом сохраняя конфиденциальность пользователей.

В 2014 году Viber стал частью Rakuten Inc., мирового лидера в области электронной коммерции и финансовых услуг. В 2018 году запуск сообществ стал еще одним переломным моментом в работе компании, который предоставил администраторам возможность создавать групповые чаты с неограниченным количеством участников. Через год была запущена функция групповых голосовых вызовов. Сегодня Viber находится на пути к трансформации в мультифункциональную коммуникационную платформу, которая будет предоставлять финансовые услуги и утилиты.

В текущем 2020 году Viber представил сразу несколько новых функций, которые стали полезными во время пандемии: групповые видеозвонки и увеличение количества участников групповых видео и аудиозвонков до 20 человек одновременно. В ноябре компания также объявила о своих планах относительно дальнейшей работы в сфере fintech, представив Chatbot Payments.

Напмоним, что по данным InMind, Viber является самым популярным мессенджером в Украине — им пользуются 99% опрошенных в возрасте 25-34 лет), далее идут Facebook Messenger, Telegram, WhatsApp и Skype.

Источник: Viber