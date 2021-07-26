Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40 с архитектурой Ada Lovelace появятся в конце 2022 года и получат GPU на базе 5-нм техпроцесса





На протяжении нескольких последних дней различные инсайдеры опубликовали информацию о грядущих видеокартах NVIDIA на базе архитектуры NVIDIA Hopper/Lovelace.

Согласно имеющейся информации, следующая игровая серия видеокарт NVIDIA будет фигурировать под кодовым названием Ada Lovelace. При этом отмечается, что разработка архитектуры уже завершена, и проект не должен меняться в дальнейшем. Однако сам подробности об архитектуре пока не разглашаются. Инсайдер также утверждает, что графические процессоры на базе новой архитектуры будут изготавливаться компанией TSMC на базе 5-нанометрового технологического процесса. Однако не уточняется, какая именно разновидность техпроцесса будет использоваться: N5 или N5P.

Другой инсайдер под ником kopite7kimi, который ранее точно предсказал характеристики всей линейки видеокарт архитектуры Ampere за несколько месяцев до их выхода, больше не уверен, что NVIDIA действительно будет использовать название Ada Lovelace для серии GeForce RTX 40. Он говорит, что NVIDIA может выпустить игровую серию GPU с кодовым названием Hooper. Соответственно, графические процессоры будут называться GH202, а не AD102.

Аккаунт Moore’s Law is Dead публикует предположение, что архитектура Ada Lovelace может иметь отношение не только к настольным графическим процессорам, но и к система-на-чипе NVIDIA. Предполагается, что Lovelace на самом деле может быть частью систем NVIDIA для беспилотных автомобилей, возможно, из серии Orin. Чипмейкер, якобы, постарается сделать свои графические процессоры максимально дешевыми в производстве, чтобы успешнее конкурировать с AMD.

Несмотря на некоторые разногласия относительно использования архитектуры Ada Lovelace, все инсайдеры сходятся во мнении, что следующая серия видеокарт GeForce RTX 40 должна появиться на рынке не ранее конца 2022 года. NVIDIA была довольно консервативной в отношении двухлетнего цикла обновлений для каждой игровой архитектуры.

Что касается спецификаций, о возможной внутренней структуре игрового графического процессора AD102 слухи ходили ранее. Предполагается, что он получит до 144 потоковых мультипроцессоров, что предполагает максимальную спецификацию из 18432 ядер CUDA. Очевидно, что для сохранения хорошей нормы выхода и формирования полноценной линейки компания NVIDIA будет предлагать и урезанный чип.

Источник: videocardz