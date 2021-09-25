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Стриминговый сервис Netflix решил рассказать о своих новых проектах в рамках первого онлайн-фестиваля «TUDUM: A Netflix Global Fan Event», который продлится не менее трех часов. Так что если вам нечем занять себя в вечер субботы, то ровно в 19:00 присоединяйтесь к просмотру и комментариям, ведь в ближайшие часы мы увидим новые трейлеры, клипы и интервью о самых долгожданных фильмах и сериалах сервиса.

Чтобы понять, чего именно стоит ожидать от «TUDUM: A Netflix Global Fan Event», его создатели опубликовали расписание события.

В частности, представители сервиса пообещали рассказать о более чем 100 фильмах и сериалах и показать 145 звезд экрана, включая Генри Кавилла, Криса Хемсворта, Дуэйна Джонсона, Идриса Эльбу, а также Шарлиз Терон, Дженнифер Лоуренс, Милли Бобби Браун и других.

Трансляция стартует в 19:00 по киевскому времени, посмотреть ее можно прямо здесь:

По окончанию мероприятия мы опубликуем самые интересные трейлеры новых проектов Netflix.

P.S. Итак, как и обещали, публикуем самые интересные трейлеры с презентации:

Источник: Netflix