Видеотрансляция фестиваля «TUDUM: A Netflix Global Fan Event»: трейлеры Arcane, The Sandman, Cowboy Bebop, Extraction 2, Vikings: Valhalla, Ozark 4, Stranger Things 4, Tiger King 2 и пр.
Стриминговый сервис Netflix решил рассказать о своих новых проектах в рамках первого онлайн-фестиваля «TUDUM: A Netflix Global Fan Event», который продлится не менее трех часов. Так что если вам нечем занять себя в вечер субботы, то ровно в 19:00 присоединяйтесь к просмотру и комментариям, ведь в ближайшие часы мы увидим новые трейлеры, клипы и интервью о самых долгожданных фильмах и сериалах сервиса.
Чтобы понять, чего именно стоит ожидать от «TUDUM: A Netflix Global Fan Event», его создатели опубликовали расписание события.
В частности, представители сервиса пообещали рассказать о более чем 100 фильмах и сериалах и показать 145 звезд экрана, включая Генри Кавилла, Криса Хемсворта, Дуэйна Джонсона, Идриса Эльбу, а также Шарлиз Терон, Дженнифер Лоуренс, Милли Бобби Браун и других.
Трансляция стартует в 19:00 по киевскому времени, посмотреть ее можно прямо здесь:
По окончанию мероприятия мы опубликуем самые интересные трейлеры новых проектов Netflix.
P.S. Итак, как и обещали, публикуем самые интересные трейлеры с презентации:
Источник: Netflix