Virgin Galactic показала, как изнутри выглядит космодром, с которого космопланы VSS Unity будут возить туристов в космос [Видео]

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





22 февраля космоплан VSS Unity (второе название SpaceShipTwo) компании Virgin Galactic впервые совершил околокосмический полет с пассажиром на борту. Аэрокосмическое предприятие британского миллиардера Ричарда Брэнсона вот-вот достигнет желаемой цели и начнет возить туристов в космос — первый коммерческий рейс компания рассчитывает выполнить до середины 2020 года, стоимость билета — $250 тыс. с человека. И вот сейчас интерьер космодрома, с которого будут выполняться туристические рейсы в космос на суборбитальных кораблях VSS Unity.

Космопорт расположен в Нью-Мексико и уже готов к стартам. Проект создал директор по дизайну Virgin Galactic Джереми Браун вместе с лондонской студией Viewport Studio.

Как видим, само здание относительно небольшое с волнистой кровлей и большими окнами. Никакого футуризма здесь нет, внутри преобладает современный минималистичный дизайн. В целом можно сказать, что интерьер космодрома Virgin Galactic похож на интерьер многих современных коворкингов — много пространства, света и обставлено все по-домашнему, просто и в то же время со вкусом. Из огромных окон открываются впечатляющие виды на бескрайние просторы пустыни.

Первый этаж Gaia создан как точка для сбора космических туристов. Здесь туристы смогут завтракать и общаться с пилотами и сотрудниками центра управления полетами, проводя время перед полетом с комфортом на больших диванах.

Второй этаж Cirrus — административный. Здесь размещен центр управления полетами и оборудованы рабочие места сотрудников Virgin Galactic.

Источник: VC