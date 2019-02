Космоплан VSS Unity впервые поднялся в воздух с пассажиром на борту

Космоплан VSS Unity компании Virgin Galactic 22 февраля впервые совершил околокосмический полет с пассажиром на борту.

Как сообщается, в ходе испытаний корабль с двумя пилотами и пассажиром Бет Мозес — специалистом компании по работе с космическими туристами — поднялся на высоту 89,9 км, развив скорость 3,04 Маха. Помимо людей, на борту VSS Unity также находился комплект исследовательской аппаратуры NASA.

По завершению тестового полета космоплан успешно вернулся обратно.

Отметим, что полет проходил на высоте на 10 км ниже линии Кармана, а потому его, исходя из позиции Международной авиационной федерации, нельзя назвать космическим. Вместе с тем, руководство Virgin Galactic считает иначе: по его мнению, граница космоса расположена в 80 километрах от поверхности Земли.

Congratulations to our Chief Astronaut Instructor, Beth Moses / @VGChiefTrainer. Today, you became the 571st human to travel into space. pic.twitter.com/0Zn7iTfOe9

— Virgin Galactic (@virgingalactic) 22 февраля 2019 г.