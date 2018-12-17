Ричард Брэнсон о сроках полетов Virgin Galactic: «Я все время неправильно их оцениваю»

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Британский миллиардер Ричард Брэнсон давно говорит о том, что хочет отправиться в космос. Летом этого года он утверждал, что это путешествие состоится «через несколько месяцев». Теперь, после того, как космический корабль SpaceShipTwo успешно достиг космоса, основатель Virgin Galactic называет другие сроки.

«Я надеюсь, что в какой-то момент в середине следующего года я полечу в космос, а вскоре после этого полетят и другие туристы», — заявил Брэнсон.

При этом миллиардер признает, что может снова ошибаться в сроках.

«Я все время неправильно их оцениваю. Нам понадобилось 14 лет, чтобы добиться того, что у нас есть сегодня. Я думал, что это займет семь лет», — пояснил основатель Virgin Galactic.

По словам Брэнсона, сейчас Virgin Galactic сосредоточена на изучении данных, собранных в ходе первого полета. Затем компания намерена осуществить еще три тестовых запуска, после чего, если все пойдет по плану, «переедет» на частный космодром Spaceport America, расположенный в Нью-Мехико.

«Я поднимусь в космос после того, как мы переедем в Нью-Мехико, — отметил Брэнсон. — Кроме того, в недалеком будущем мы планируем построить еще два космических корабля, на которых будем возить туристов».

Источники: hightech.plus, CNBC