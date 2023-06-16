Virgin Galactic запланировала первый коммерческий суборбитальный полет на 27 июня

Акции Virgin Galactic взлетели на 55% после объявления о старте коммерческих космических полетов в этом месяце. Миссия Galactic 01 запланирована на 27-30 июня, а Galactic 02 – на начало августа.

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Участие в первой коммерческой миссии космического корабля VSS Unity примут три специалиста ВВС Италии и Национального исследовательского совета Италии, которые проведут исследования в условиях микрогравитации. В августе в суборбитальный коммерческий полет отправят частный экипаж, а в дальнейшем Virgin Galactic планирует совершать рейсы ежемесячно. Первые два полета будут транслироваться в прямом эфире на сайте компании.

Virgin Galactic разрабатывает и испытывает систему самолета-носителя и космопланов серии SpaceShip для предоставления услуг космического туризма с начала 2000-х годов. Прототип космоплана SpaceShipOne совершил первый полет в 2003 году, а первые тестовые полеты системы SpaceShipTwo были совершены в 2013 году, однако испытания пришлось приостановить из-за смертельной катастрофы с участием VSS Enterprise в 2014 году.

В 2021 году компания провела испытательный полет космоплана VSS Unity, заменившего Enterprise, с участием самого Ричарда Брэнсона. Однако тогда корабль немного отклонился от намеченного курса, а компания приостановила полеты и занялась модернизацией «материнского корабля».

В апреле 2023 года VSS Unity вновь был поднят в небо самолетом-носителем VMS Eve, а в конце мая космоплан совершил свой второй тестовый полет с пассажирами на высоту 87 км.

Коммерческий дебют – чрезвычайно важный для бизнеса Virgin, который годами работал с убытком, потеряв более $500 млн только в 2022 году. Конечно, инвестиции так быстро не окупятся, однако суборбитальные полеты предоставят компании значительный источник дохода.

В настоящее время около 800 частных астронавтов зарегистрировались для полетов Virgin Galactic, и суммы сделок в общей сложности составляют $208 млн, согласно документам Комиссии по ценным бумагам и биржам. Многие из этих клиентов могут рассчитывать на будущие суборбитальные аппараты класса Delta, которые сейчас разрабатывает Virgin – их полеты могут начаться уже в 2026 году. Разработка еще одного суборбитального аппарата VSS Imagine (который изначально должен был стать частью линейки аппаратов под названием SpaceShipIII) пока приостановлена.

Источник: Reuters, Engadget