Виртуальная клавиатура Swype уходит в небытие

Новый день принес неутешительную новость для поклонников мобильного приложения Swype, одной из самых популярных (если не самой популярной) виртуальных клавиатур для Android и iOS. Да, вы все правильно поняли, пользователям Swype пора начинать подыскивать себе новую клавиатуру.

Корпорация Nuance Communications (материнская компания Swype) сообщила ресурсу XDA Developers, что разработка клавиатуры Swype для Android прекращена. То есть, никаких обновлений и новых функций клавиатура больше не получит, что означает фактическую «смерть» продукта. И если кто подумал, что версия для iOS останется, нам придется вас огорчить – ее постигла та же участь. Еще в начале этого месяца в разделе новостей Nuance на платформе Zendesk появилось объявление о грядущем прекращении поддержки клавиатуры. Собственно, приложение уже исчезло из App Store.

В свое время Swype стала весьма популярной клавиатурой для ускоренного ввода текста благодаря уникальному механизму ввода текста с поддержкой жестов, когда пользователь ведет пальцем от первой буквы слова ко всем последующим, умению подстраиваться под модель речи каждого пользователя и функции распознавания речи Dragon. Но, как говорится, ничто не вечно под луной. И сейчас Nuance решила полностью завязать с разработкой потребительских продуктов и сосредоточиться на корпоративном сегменте.

Nuance уже предлагает решения для создания заметок с поддержкой голосового ввода и богатым словарным запасом для специалистов в области здравоохранения. Кроме того, компания хочет убедить автопроизводителей использовать собственные наработки Dragon в качестве голосового помощника в автомобилях.

Источник: Engadget, XDA Developers, Android (Reddit) и Nuance