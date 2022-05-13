«Виртуальный Марс» на Unreal Engine 5. NASA вместе Epic Games и Buendea создают VR-среду для подготовки будущих экспедиций на Марс

Участникам челленджа предстоит создать новые сценарии для расширенной реальности (XR) Mars XR с помощью нового движка Unreal Engine 5 (UE5). Эти технологии помогут обучать будущих астронавтов перед полетом на Красную планету.

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В ближайшие годы NASA намерено осуществить пилотируемые миссии на Марс. В преддверии этих грандиозных событий Национальное управление по аэронавтике и исследование космического пространства США (NASA) объединилось с Epic Games, студией виртуальной реальности Buendea и краудсорсинговой платформой HeroX для запуска MarsXR Challenge.

NASA разрабатывает систему поддержки операций Mars XR (XOSS) и вместе с Buendea создало полноценный симулятор Mars XR, работающий на движке Unreal Engine 5 от Epic, который поможет виртуально обучить астронавтов перед их настоящим полетом на Красную планету.

Реалистичная среда виртуальной реальности, разработанная NASA и ее партнерами, включает в себя полноценную симуляцию солей (марсианских дней) и погодных условий Красной планеты. Разрабатывается более 400 км² рельефа другого мира с его точно имитацией поверхности на основе спутниковых изображений.

Разработчиков приглашают принять участие в NASA MarsXR Challenge для создания новых сценариев для среды XOSS, используя UE5.

Испытания разделены на пять категорий, которые включают в себя «Установка лагеря», «Научные исследования», «Техническое обслуживание», «Изучение» и категорию с интересным названием Blow Our Minds.

В рамках каждой из категорий участникам предстоит разработать определенные сценарии подготовки астронавтов к будущим миссиям.

Призовой фонд конкурса составляет 70 тысяч долларов (сумму разделят на 20 различных призов). В каждой категории будет четыре приза, а победитель в абсолютной категории получит 6 тысяч долларов.