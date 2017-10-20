Виталий Кличко: «Мы планируем начать сотрудничество с Google, чтобы с помощью сервисов компании киевляне могли получить необходимую информацию о всех сервисах, учреждениях и мероприятиях столицы»

Столичные власти планируют начать сотрудничество с Google, чтобы с помощью его сервисов киевляне могли получать необходимую информацию о всех муниципальных учреждениях, коммунальных предприятиях и всех городских мероприятиях. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко после встречи с директором по вопросам взаимодействия с органами государственной власти компании Google Украина Олегом Якимчуком.

Мэр рассказал, что в совместных планах — нанести на карты Google 3500 столичных объектов. После этого каждый киевлянин или гость столицы сможет без проблем найти ближайшую спортивную секцию для ребенка, школу, профильную больницу, центр админуслуг, ЖЭК, банк или социальную аптеку и тому подобное. Все желающие смогут получить исчерпывающую информацию о графике работы, контактах руководства, сотрудников, а также посмотреть фото и видео об интересующих объектах — для этого достаточно будет зайти в Google-поиск (включая голосовой поиск на смартфонах) или на Google-карты.

«Мы как столичные власти настроены на сотрудничество с корпорацией Google, самым популярным поисковым сервисом. Чтобы с помощью общедоступных, открытых, бесплатных сервисов Google киевляне могли получить необходимую информацию об услугах и деятельности всех муниципальных учреждений, коммунальных предприятий и обо всех городских мероприятиях», — отметил Виталий Кличко.

Кроме того, отметил Виталий Кличко, столичные власти намерены в сотрудничестве с Google разработать систему, позволяющую каждому киевлянину или гостю столицы быть в курсе интересных районных и общегородских мероприятий. Google-навигация автоматически построит самый быстрый маршрут к ближайшему месту проведения мероприятий, учитывая пробки на дорогах, ремонты или коммунальные аварии.

Впоследствии система подстроится под запросы конкретного пользователя и сама будет подбирать и рекомендовать, ориентируясь на его интересы, наиболее подходящие мероприятия и локации.

Источник: КГГА