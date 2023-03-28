«Вітаємо, бляха, в Україні». Украино-голливудский мистический триллер «Эгрегор» выйдет в прокат 20 апреля

Работу над мистическим триллером в стиле неонуар режиссер Станислав Капралов и продюсер Сергей Лавренюк начали в марте 2017 года. Съемки проходили в Киеве, Львове, Нью-Йорке и некоторых городах Польши.

По сюжету нью-йоркский детектив Артур получает странное послание с авиабилетом от своего университетского профессора из Украины, которого не видел уже много лет. Мужчина пытается разобраться, что произошло и узнает о якобы самоубийстве профессора и охоте на его дочь Лесю. Артур вылетает в Киев, чтобы провести собственное расследование и спасти родного ребенка преподавателя, сыгравшего важную роль в его жизни. «Вітаємо, бляха, в Україні» – одна из фраз Артура в фильме, достаточно точно описывающая все приключения, с которыми придется столкнуться главным героям.

В фильме сыграли Омри Роуз («Лига справедливости»), Елена Лавренюк («Dzidzio контрабас», «Кофе с кардамоном»), Валерия Караман («Маяк») и Анджей Зелинский (сериал «Ватага», производства HBO и фильм «Пианист» Романа Полански). Кроме того, зрители увидят звезду польского кинематографа – Даниеля Ольбрыхского, любимого актера всемирно известных режиссеров Анджея Вайды, Кшиштофа Занусси и Ежи Гоффмана.

Омри Роуз также указан как автор сценария – вместе с Любомиром Левицким, который в начале производства планировал взять на себя и роль режиссера, и Сергеем Касторных.

Фильм создан в копродукции компаниями Solar Media Entertainment (Украина), Bow And Axe (Польша), FishCorb Films (США) при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Польского института кино. Общая стоимость производства фильма – 66 млн грн., из них украинская государственная поддержка – 22 млн грн.

«Эгрегор» выйдет в украинский прокат 20 апреля 2023 года.

В конце трейлера отмечено, что лента посвящена памяти актера Павла Ли и Александра Суворова – постановщика пиротехнических трюков, работавшего вместе с командой фильма «Эгрегор». Оба погибли в прошлом году, защищая Украину.

Официальный трейлер фильма «Эгрегор»

Постер