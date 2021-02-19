Владельцы старых смартфонов Pixel жалуются на сбои в работе камеры





Некоторые владельцы смартфонов Pixel предыдущих поколений столкнулись с проблемой в работе камеры. Пользователи жалуются, что приложение камеры часто завершает работу с ошибкой при запуске или даже вовсе не запускается. Такие сообщения в последнее время начали в большом количестве в Play Store на странице приложения камеры и на форумах поддержки Google Pixel. Чаще всего в жалобах упоминается модель Pixel 2 XL, но в некоторых случаях проблема встречается также на более новых устройствах Pixel 3 и 4A.

Это не совсем новая проблема. Ресурс Android Police отслеживает сбои в работе камеры Pixel 2 на протяжении последнего года. Но сейчас проблема затронула большее количество устройств. Владельцы говорят, что предлагаемые Google исправления не решают проблему, и что они сталкиваются с такими же сбоями и при использовании сторонних приложений для камеры. Недавно смартфоны серии Pixel 2 получили последнее обновление безопасности, но это не должно было повлиять на работу камеры.

Это очень неприятная ошибка, особенно с учетом того, что многие люди выбрали смартфон Pixel как раз из-за его высококачественной камеры.

Источник: The Verge