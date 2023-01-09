Владельцы Pixel 7 жалуются, что в их смартфонах «самопроизвольно» разрушается защитное стекло камеры

Одним из заметных нововведений в смартфонах Pixel 7 по сравнению с моделями предыдущего года стал блок камеры. Вместо одной большой стеклянной панели, покрывающей всю камеру, компания Google перешла на использование алюминиевого блока с небольшими стеклянными вставками для объективов.

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По задумке, уменьшение количества стекла должно было уменьшить искажения света и повысить прочность устройств. Но на практике оказалось, что эти небольшие стеклянные элементы более склонны к повреждениям. На Reddit, форумах поддержки Google и Twitter начали появляться сообщения, что стекло камеры в Pixel 7 разбилось. Причём, это стало не следствием падения или удара, разрушение стекла якобы происходит «самопроизвольно». Следующие изображения наглядно демонстрируют проблему.

Повреждённое стекло не выглядит так, как будто оно разбилось от удара. В таком случае должна быть видна точка удара и внешняя паутина. Но на этих изображениях стекло выглядит так, как будто телефон прострелили пулей.

Специализированные защитные стёкла для камер смартфонов имеют повышенную устойчивость к царапинам. Это достигается за счёт комбинирования в стекле слоёв с различными характеристиками. Если при разработке стекла были допущены ошибки или же слои находятся не в оптимальном балансе из-за производственного сбоя, однажды стекло просто «взорвется» (раскрошится). Многие пострадавшие владельцы Pixel 7 пишут, что стекло камеры разрушилось после перепада температуры – когда они выходили из тёплого помещения на улицу в морозную погоду или наоборот. Так что версия с производственным браком имеет право на жизнь. Неизвестно, кто является производителем стёкол для камер смартфонов Google Pixel 7.

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Пользователи, которые столкнулись с этой проблемой, говорят, что Google не решает её по гарантии. Служба поддержки поискового гиганта заявляет, что эта проблема не покрывается гарантией. Некоторым пользователям предлагается заплатить около $200 за ремонт.

Отметим, ранее подобные проблемы с защитным стеклом камеры встречались в моделях Galaxy S7 и Galaxy S20. Потребители пытались получить компенсации через коллективные иски. Однако они были отменены, так как условиям использования Samsung предусматривают только «индивидуальный арбитраж» и содержат пункт об отказе «от коллективного иска / суда присяжных». У Google такие же условия использования, которые существенно ограничивают возможности потребителей.

Источник: arstechnica