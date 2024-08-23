«Властелин колец: Война рогиримов» ─ вышел украинский трейлер эпической истории о возвращении в Средиземье

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Warner Bros. Pictures Украина сообщила о выходе украинского трейлера аниме-сериала «Властелин колец: Война рогиримов». Он рассказывает о событиях в Средиземье, которые происходили за 183 года до приключений, описанных в оригинальной трилогии «Властелин колец» Джона Р. Р. Толкина.

Сериал «Властелин колец: Война рогиримов» подготовили студии New Line Cinema и Warner Bros. Pictures. Сюжет рассказывает о судьбе Дома Хельма Молоторукого — легендарного короля Рогана. На него неожиданно нападает Вулф — сообразительный и безжалостный властелин Дунланда, стремящийся отомстить за смерть своего отца. Он заставляет Хельма и его людей вступить в рискованный последний бой в древней крепости Хорнбург, которая впоследствии станет известной как Хельмовый Яр. Оказавшись в безвыходном положении, Гера, дочь Хельма, должна собраться с духом, чтобы возглавить сопротивление против смертоносного врага, который жаждет их полного истребления.

Приключенческий аниме-экшн «Властелин колец: Война рогиримов» снял режиссер Кенджи Камияма, известный по работам над проектами «Хранитель Священного Духа», «Бегущий по лезвию: Черный лотос». В сериале задействованы актеры Брайан Кокс, Гая Вайс, Люк Паскуалино, Миранда Отто, Лоррейн Эшборн и другие.

Премьера аниме-сериала «Властелин колец: Война Рогиримов» в Украине запланирована на 12 декабря 2024 года.

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