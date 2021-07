Tesla запустила подписку Full Self Driving — продвинутый Autopilot за $199 в месяц вместо разовой платы в $10 000

Tesla официально запустила давно обещанную подписку Full Self-Driving — пакет предлагается за $199 в месяц для новых клиентов и за $99 для владельцев упраздненного плана Enhanced Autopilot.

Электромобили Tesla выделяются среди всех остальных, кроме прочего, системой продвинутой системы помощи водителю (ADAS) Tesla Autopilot, добавленной в виде программного обновления в 2015 году.

Full Self-Driving (FSD) — вариант Autopilot с расширенным пакетом возможностей, включая функции реагирования на сигналы светофоров и дорожные знаки Traffic Light and Stop Sign Control и Navigate on Autopilot. По сути, FSD — это полноценный автопилот, который сейчас активно разрабатывается и в будущем должен появиться в автомобилях Tesla. С 2016 года все автомобили Tesla, включая младшую версию Model 3, оснащаются необходимым для функционирования системы оборудованием.

До этого момента Tesla распространяла Full Self-Driving за разовую плату $10 000, позиционируя услугу в качестве единовременной инвестиции в создание полноценного автопилота Tesla. Теперь же у владельцев автомобилей Tesla появилась альтернатива дорогостоящей инвестиции — получить доступ к возможностям FSD по подписке за $199 в месяц, которую при желании можно отменить в любой момент.

Глава Tesla Илон Маск обещал месячную подписку Full Self-Driving последние пару лет и вот сейчас опция наконец стала доступна. Пока возможность купить месячную подписку на Full Self-Driving есть только у клиентов в США. Она доступна только для автомобилей с аппаратной платформой HW 3.0 или более новой, а также с базовой конфигурацией Autopilot или упраздненной Enhanced Autopilot, подходящей для обновления до FSD. Отдельно производитель оговаривает, что владельцам более старых моделей придется отдельно купить аппаратное обновление за $1500 для обеспечения совместимости с FSD.

С октября 2020 года Tesla тестирует с ограниченным числом участников следующее крупное обновление Full Self-Driving (FSD), призванное прокачать Autopilot с нынешнего второго до наивысшего пятого уровня, тем самым обеспечив автомобилям компании давно обещанную возможность передвигаться самостоятельно без какой-либо помощи водителя. За месяцы тестирования Tesla выпустила несколько апдейтов FSD — в конце 2020 года один из тестеровщиков на своей Model 3 с FSD совершил почти полностью автономную поездку из Сан-Франциско в Лос-Анджелес — и расширила программу, которая пока ограничена только США, до 2000 участников.

10 июля Tesla выпустила в США бета-версию следующего крупного обновления Tesla FSD v9 с новым пользовательским интерфейсом и расширенными возможностями.

My oh my @elonmusk these visualizations are so cool. #fsdbeta pic.twitter.com/dL4zxv6n3F

— Eli Burton (@EliBurton_) July 10, 2021